Calcio Benevento-Catanzaro biglietti e settore ospiti tutte le indicazioni per la sfida del Vigorito

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Prevendita aperta per la gara del 27 ottobre con Fidelity Card obbligatoria per i tifosi giallorossi ospiti e acquisto consentito soltanto nelle ricevitorie autorizzate

La prevendita dei biglietti per Benevento Catanzaro è iniziata mercoledì 21 ottobre 2026 alle ore 15. La partita di Serie BKT 2026 2027 si disputerà martedì 27 ottobre alle ore 19 allo stadio Ciro Vigorito.

Per chi intende seguire il Catanzaro in trasferta, le indicazioni da tenere presenti riguardano soprattutto la Fidelity Card obbligatoria, il divieto di acquisto online e la chiusura anticipata della vendita del settore ospiti rispetto a quella generale.

Biglietti Benevento Catanzaro le scadenze della prevendita

La vendita generale dei tagliandi è prevista fino alle ore 19 di martedì 27 ottobre, attraverso il circuito ETES e le ricevitorie autorizzate, nel rispetto delle limitazioni stabilite per ciascun settore.

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Per il settore ospiti, invece, la prevendita terminerà lunedì 26 ottobre alle ore 19, il giorno precedente alla partita.

La distinzione è importante per organizzare la trasferta: i sostenitori del Catanzaro dovranno completare l’acquisto entro il termine dedicato agli ospiti, senza fare riferimento alla scadenza della vendita generale.

Il cambio nominativo non è consentito.

Settore ospiti Fidelity Card obbligatoria e niente vendita online

L’acquisto dei biglietti del settore ospiti è riservato esclusivamente ai possessori della Fidelity Card dell’U.S. Catanzaro Calcio e può essere effettuato soltanto nei punti vendita autorizzati ETES.

Non è consentito acquistare online i tagliandi destinati agli ospiti. La disponibilità della piattaforma per la vendita generale, quindi, non si applica a questo settore.

A Catanzaro sono indicati i seguenti punti vendita:

Punto vendita Indirizzo Bar Festival Viale Pio X 238, Catanzaro Bar Mignon Corso Mazzini, Catanzaro

La finestra di acquisto per gli ospiti va dalle ore 15 del 21 ottobre alle ore 19 del 26 ottobre 2026.

Restrizioni per i residenti a Catanzaro e Benevento

Le disposizioni di vendita prevedono precise limitazioni legate alla residenza.

Per i residenti a Catanzaro e provincia è vietato acquistare biglietti in tutti i settori ordinari, compresi la Curva Sud inferiore e superiore. L’acquisto è consentito esclusivamente nel settore ospiti, con la Fidelity Card richiesta.

Per i residenti a Benevento e provincia, invece, è vietata la vendita dei tagliandi della Curva Nord Ospiti inferiore e superiore.

La scelta del settore deve quindi rispettare sia i requisiti di residenza sia quelli previsti per la tessera di fidelizzazione.

Prezzi dei biglietti e commissioni ETES

Il prezzo del settore ospiti è di 13 euro, ai quali si aggiungono 2 euro di commissioni ETES, per un totale di 15 euro.

Di seguito il listino completo della partita.

Settore Intero Ridotto Curva Sud 13 € 11 € Curva Nord Family 13 € 11 € Distinti 18 € 15 € Tribuna Inferiore 23 € 20 € Tribuna Superiore Scoperta 28 € 25 € Tribuna Superiore Coperta 33 € 30 € Tribuna Centrale 50 € Non indicato Settore Ospiti 13 € Non indicato

A ogni prezzo indicato vanno aggiunti 2 euro di commissioni. Le condizioni per accedere alle tariffe ridotte non sono specificate nelle informazioni di vendita riportate.

Botteghini del Vigorito gli orari di apertura

I botteghini dello stadio Ciro Vigorito seguiranno il calendario riportato di seguito. Martedì 27 ottobre, giorno della partita, resteranno chiusi.

Giorno Mattina Pomeriggio Mercoledì 21 ottobre Chiuso 15.00–18.00 Giovedì 22 ottobre 9.00–12.00 15.00–18.00 Venerdì 23 ottobre 9.00–12.00 15.00–18.00 Sabato 24 ottobre 9.00–12.00 15.00–18.00 Domenica 25 ottobre 10.00–12.30 15.00–18.00 Lunedì 26 ottobre 9.00–12.00 15.00–18.00 Martedì 27 ottobre Chiuso Chiuso

Gli orari potranno subire variazioni. Il calendario dei botteghini non modifica le modalità dedicate al settore ospiti, per il quale restano validi l’acquisto nelle ricevitorie autorizzate e la scadenza del 26 ottobre alle ore 19.

Apertura dello stadio e accesso al parcheggio

Per Benevento Catanzaro, l’ingresso allo stadio sarà possibile dalle ore 17, due ore prima del calcio d’inizio.

Il parcheggio di via Casselli, antistante il settore Distinti, sarà utilizzabile a partire dalle ore 16.

L’apertura anticipata dell’impianto permette di distribuire gli arrivi prima della gara. È quindi utile organizzarsi con un adeguato margine per raggiungere il settore assegnato e completare i controlli.

Documenti e regole da rispettare allo stadio

Per accedere al Ciro Vigorito è obbligatorio portare un documento di riconoscimento valido. I tifosi dovranno inoltre:

seguire la segnaletica e le indicazioni degli steward per raggiungere il proprio posto;

per raggiungere il proprio posto; rispettare il Regolamento d’uso dello stadio ;

; lasciare l’impianto secondo le indicazioni diffuse dallo speaker e fornite dal personale addetto.

Poiché non è consentito il cambio nominativo, è particolarmente importante controllare i dati dell’intestatario al momento dell’acquisto.

Accesso per le persone con disabilità richieste entro il 23 ottobre

Per questa partita, le richieste di accesso riservate alle persone con disabilità dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 23 ottobre 2026. Le domande presentate dopo tale scadenza non saranno prese in considerazione.

La procedura comunicata dal club prevede l’ingresso gratuito nel settore Distinti per le persone con invalidità certificata al 100 per cento, deambulanti o in carrozzina.

È previsto anche l’ingresso gratuito di un accompagnatore, quando necessario, secondo i requisiti documentali indicati dal club, che richiamano la Legge 104 articolo 3 comma 3.

Come presentare la domanda e quali documenti allegare

La documentazione può essere inoltrata all’indirizzo [email protected] oppure presentata ai botteghini secondo le modalità previste dalla procedura di accredito.

Per le gare infrasettimanali del martedì, il termine specifico è il venerdì precedente alla partita: nel caso di Benevento Catanzaro, quindi, resta fissato al 23 ottobre.

La richiesta deve comprendere:

copia della certificazione di invalidità al 100 per cento e della documentazione richiesta dalla procedura;

e della documentazione richiesta dalla procedura; copia del documento di identità dell’avente diritto ;

; copia del documento di identità dell’eventuale accompagnatore ;

; modulo di richiesta per l’accesso al settore disabili, compilato.

Il club si riserva di verificare l’autenticità della documentazione presso gli enti che l’hanno rilasciata e di segnalare eventuali falsificazioni alle autorità competenti.

L’assegnazione resta soggetta alla disponibilità e ai limiti di capienza del settore. In caso di mancata ricezione del tagliando, la domanda deve considerarsi respinta: l’invio della richiesta, da solo, non conferma l’ingresso.

Le indicazioni essenziali per organizzare la trasferta

Per i tifosi del Catanzaro, i passaggi decisivi sono il possesso della Fidelity Card, l’acquisto presso una ricevitoria ETES autorizzata e il rispetto della scadenza di lunedì 26 ottobre alle ore 19.

Il costo complessivo del biglietto ospiti è di 15 euro, commissioni incluse. Il giorno della gara i botteghini saranno chiusi, mentre i cancelli dello stadio apriranno alle 17, in vista del calcio d’inizio delle 19.