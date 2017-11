Calcio: bomba carta per Catania-Catanzaro, daspo per sedicenne

CATANIA, 13 NOVEMBRE - Un tifoso del Catanzaro, di 16 anni, e' stato bloccato da agenti della Digos prima del suo ingresso, ieri, nello stadio Angelo Massimino nel quale si e' disputata la gara di calcio di Lega Pro tra il Catania e il Catanzaro. Era in possesso di una bomba carta.

Il minorenne e' stato denunciato in stato di liberta' e sara' sottoposto al Daspo. I servizi di scorta e prevenzione disposti dal Questore Giuseppe Gualtieri hanno permesso di evitare qualsiasi contatto tra le due tifoserie 'antagoniste'. Indagini della Digos sono in corso per identificare gli autori del lancio dei petardi nel settore ospiti, da parte dei tifosi catanzaresi.