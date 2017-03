Calcio - Calciatore aggredito. La posizione della LND

TORINO, 14 MARZO - Dopo le notizie diffuse dai principali organi di informazione, in merito all'aggressione subita dal calciatore Gianluca Cigna al termine della gara di Terza categoria Atletico Villaretto-Mappanese, il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta della Lega Nazionale Dilettanti prende posizione: «Condanniamo ogni tipo di violenza, in campo e fuori dal campo - le parole del presidente regionale Christian Mossino - siano esse fisiche o verbali così come ogni forma di razzismo.

Il calcio dilettantistico del Piemonte Valle d’Aosta è rappresentato da migliaia di dirigenti e atleti che settimanalmente mettono in campo passione. Vale poi la pena di ricordare che sono ormai centinaia gli atleti tesserati dalle nostre società che fanno parte di etnie e culture diverse contribuendo attivamente ad una inclusione sociale di alto profilo. Per quanto riguarda gli aspetti sportivi demandiamo al giudice sportivo quanto di sua competenza. Sarà invece compito delle autorità di pubblica sicurezza stabilire quanto è successo lontano dal campo di gioco. Andrò a far visita al calciatore portando la solidarietà di tutto il nostro movimento».

