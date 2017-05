Calcio. Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi: a Catanzaro la Final Four

Sabato 20 Maggio semifinali previste al campo “A. Curto” di Catanzaro Lido (Giovanissimi) ed al Centro Tecnico Federale (Allievi). Finali al Centro Tecnico Federale domenica 21 Maggio

CATANZARO, 18 MAGGIO – Tutto pronto per la Final Four 2017 dei Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali. Le otto squadre qualificate, quattro per categoria, si sfideranno nelle semifinali previste sabato 20 Maggio presso i campi "A. Curto" di Catanzaro Lido (categoria Giovanissimi) e del Centro Tecnico Federale (categoria Allievi).

La Categoria Giovanissimi ha visto qualificarsi per la Final Four Marca, Real Cosenza, Juventus Club e Segato Viola al termine dei quarti di finale giocati domenica scorsa: il Marca si è imposto di misura sul Trebisacce (1-0 il risultato finale), la sfida tra Real Cosenza ed Academy Lamezia è stata vinta dai cosentini con il punteggio di 3-1, la Juventus Club ha raggiunto le semifinali grazie alla vittoria ai rigori ottenuta contro il Valanidi Calcio Giovanile ed infine la Segato Viola ha nettamente sconfitto il CSPR 94 per 4-0. Di seguito il programma delle semifinali che si giocheranno al campo sportivo "A. Curto" di Catanzaro Lido:1° semifinale Giovanissimi (ore 15.00)MARCA - SEGATO VIOLA2° semifinale Giovanissimi (ore 17.00)REAL COSENZA - JUVENTUS CLUB A.S.D.Per quanto riguarda la categoria Allievi, le fab four sono Popilbianco, Academy Lamezia, Bocale Calcio Admo e CSPR 94: ai quarti di finale giocati sabato scorso la Popilbianco ha sconfitto il Marca per 2-1, i lametini hanno avuto la meglio sul Real Cosenza battuto 2-1; il Bocale ha vinto per 3-0 contro il Sila Regia ed infine il CSPR 94 ha espugnato il campo della Bigsport Crotone per 2-1. Gli accoppiamenti delle semifinali hanno sancito i seguenti incontri che si giocheranno al Centro Tecnico Federale:1° semifinale Allievi (ore 15.00)ACADEMY LAMEZIA - BOCALE CALCIO ADMO2° semifinale Allievi (ore 17.00)POPILBIANCO - C.S.P.R. 94Domenica 21 Maggio presso il Centro Tecnico Federale verranno giocate le due finali che decreteranno i campioni regionali: si inizierà con la Finale Giovanissimi prevista alle ore 15:00. A seguire, alle ore 17:30 la finale Allievi.