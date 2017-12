Coppa Italia: la finale al "Ceravolo" di Catanzaro

CATANZARO 16 DICEMBRE - Scelta la sede dove verrà disputata la finale di Coppa Italia tra Cotronei e Locri.

Sarà il "Ceravolo" di Catanzaro ad ospitare la gara tra le due contendenti con orario di inizio previsto per le ore 16:00.

I giallorossi di Mister Morelli arrivano all'appuntamento dopo aver eliminato in semifinale l'Acri al termine di una sfida emozionante conclusasi solo ai calci di rigore.

Tutto facile per il Locri del tecnico Scorrano che in semifinale si è imposto agevolmente sul Calcio Gallico Catona.



Sarà una sfida tutta da vivere: la rivelazione del campionato contro la capolista, candidata principale al salto di categoria. Si metterà dunque in palio il primo titolo stagionale e vedremo quale formazione succederà nell'albo d'oro alla Vigor Lamezia, vincitrice lo scorso anno contro lo Scalea.



Il costo unitario del biglietto è stato stabilito in € 7,00.

ALBO D’ORO COPPA ITALIA DILETTANTI

s.s.2016/17 VIGOR LAMEZIA

s.s.2015/16 A.S. SERSALE

s.s.2014/15 F.C. CALCIO ACRI

s.s.2013/14 A.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO

s.s.2012/13 A.S. ROCCELLA

s.s.2011/12 A.S.D. SOVERATO V.

s.s.2010/11 U.S. SCALEA 1912

s.s.2009/10 A.S.D. SS RENDE

s.s.2008/09 A.S. OMEGA BAGALADI

s.s.2007/08 A.C.D. HINTERREGGIO

s.s.2006/07 POL. TAURIANOVESE

s.s.2005/06 A.S. ROSARNO

s.s.2004/05 U.S. VILLESE

s.s.2003/04 A.C. N. ROSARNESE

s.s.2002/03 S.S. SILANA

s.s.2001/02 RENDE FOOTBALL CLUB

s.s.2000/01 U.S. ROSSANESE CALCIO

s.s.1999/00 COMPR. C.VATICANO

s.s.1998/99 A.S. REAL SOVERATO C.

s.s.1997/98 U.S. PALMESE

s.s.1996/97 S.S. NUOVA VIBONESE

s.s.1995/96 LOCRI AC

s.s.1994/95 F.C. CROTONE CALCIO

s.s.1993/94 A.S. RENDE CALCIO

s.s.1992/93 U.S. PAOLANA

s.s.1991/92 A.S. SIDERNO