Calcio Catanzaro-Ascoli biglietti e prevendita per il Ceravolo tutte le informazioni sulla sfida

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Prezzi dei settori e riduzioni per la partita di sabato 24 ottobre con apertura delle vendite mercoledì 21 ottobre alle ore 15

Il Catanzaro si prepara a ospitare l’Ascoli allo stadio Nicola Ceravolo per l’ottava giornata di Serie B. La partita è in programma sabato 24 ottobre 2026 alle ore 17.15 e la prevendita dei biglietti inizierà mercoledì 21 ottobre alle ore 15.

I tifosi potranno acquistare i tagliandi online, nelle rivendite autorizzate TicketOne oppure al botteghino dello stadio, secondo gli orari previsti. La disponibilità dei posti risente della capienza ridotta del Ceravolo, dove proseguono gli interventi di ristrutturazione.

Quando e dove acquistare i biglietti di Catanzaro Ascoli

La prevendita di Catanzaro Ascoli sarà attiva dalle ore 15 di mercoledì 21 ottobre 2026 attraverso due canali:

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Il portale online uscatanzaro1929.ticketone.it.

Tutte le rivendite TicketOne abilitate, presenti sul territorio locale e nazionale.

Sarà possibile acquistare i biglietti anche presso il botteghino dello stadio Ceravolo, con queste aperture:

Giorno Orario Venerdì 23 ottobre Dalle 9 alle 17 Sabato 24 ottobre Dalle 9

Per la giornata della partita è indicato l’orario di apertura, senza un orario di chiusura specificato. La società invita a utilizzare preferibilmente l’acquisto online o i punti vendita autorizzati, così da contenere le attese ai botteghini.

Prezzi dei biglietti per tutti i settori

Le tariffe variano in base al settore e alla possibilità di usufruire delle riduzioni. Agli importi riportati nella tabella si aggiunge il diritto di prevendita previsto dal circuito di vendita.

Settore Intero Ridotto generico Ridotto Junior Distinti Tosatti 30,00 € 24,00 € 12,00 € Tribuna Ovest 18,00 € 14,50 € 7,50 € Tribuna centrale 30,00 € 24,00 € 12,00 € Tribuna Vip 60,00 € Non previsto Non previsto Curva Est Mammì settore ospiti 18,00 € 14,50 € 7,50 €

La Tribuna Vip prevede un prezzo unico di 60 euro, senza agevolazioni. Per il settore ospiti, le tariffe indicate devono essere considerate insieme alle disposizioni sulla vendita e sull’accesso che saranno definite dal GOS.

A chi spettano le riduzioni

Il biglietto ridotto generico è riservato alle seguenti categorie:

Over 65.

Donne.

Militari.

Appartenenti alle Forze dell’Ordine.

Studenti dell’ Università Magna Graecia .

. Ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2009.

Il Ridotto Junior è invece destinato ai bambini nati dopo il 1° gennaio 2015.

Le date di nascita costituiscono il riferimento per le agevolazioni dedicate ai più giovani: è quindi opportuno verificare la tariffa corretta prima di completare l’acquisto.

Capienza ridotta e limitazioni agli accrediti

I lavori di ristrutturazione dello stadio Ceravolo comportano una disponibilità limitata di posti. Per questa ragione saranno ridotte tutte le tipologie di accrediti e di biglietti omaggio.

La società precisa inoltre che, per Catanzaro Ascoli, non è previsto l’accreditamento delle persone con disabilità, in considerazione degli interventi in corso nell’impianto.

Si tratta di un’indicazione riferita specificamente alla procedura di accredito per questa gara, da tenere presente nell’organizzazione della partecipazione allo stadio.

Documento di identità obbligatorio anche per i minori

Per acquistare il biglietto e accedere al Nicola Ceravolo sarà necessario esibire un documento di identità valido. L’obbligo riguarda tutti gli spettatori, compresi i minori.

Chi accompagna bambini o ragazzi dovrà quindi assicurarsi di avere con sé anche i loro documenti, necessari sia in fase di acquisto sia ai controlli d’ingresso.

Settore ospiti in attesa delle disposizioni del GOS

Per la tifoseria dell’Ascoli si attendono le decisioni del GOS, il Gruppo Operativo Sicurezza. Le eventuali condizioni specifiche per l’acquisto dei tagliandi e l’accesso al settore ospiti dipenderanno dalle disposizioni che saranno adottate.

La presenza della Curva Est Mammì nella tabella prezzi non sostituisce pertanto le indicazioni operative ancora attese per i sostenitori ospiti.

Regolamento dello stadio e condizioni di acquisto

L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione del Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche adottato dalla US Catanzaro 1929 e del Regolamento d’uso dello stadio Nicola Ceravolo.

Entrambi i documenti sono consultabili sul sito ufficiale della società e disciplinano le condizioni collegate al titolo di accesso e alla permanenza nell’impianto.

Clicca QUI per i prezzi Ufficiali