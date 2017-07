Calcio: bagno di folla per Claudio Ranieri, nuovo allenatore del Nantes

NANTES, 3 LUGLIO – Oltre 1500 tifosi hanno accolto il nuovo allenatore del Nantes, Claudio Ranieri, arrivato ieri al centro sportivo della Joneliere per guidare la seduta di lavoro pomeridiana della squadra.

A circa tre settimane dall’annuncio ufficiale dell’ingaggio del tecnico italiano da parte del club transalpino, è subito enorme l’entusiasmo intorno alla squadra. Superate le iniziali difficoltà legate all’età dell’allenatore ex Leicester, che in virtù dei suoi 66 anni non potrebbe più allenare nel campionato francese, è dunque iniziata la costruzione del nuovo Nantes.

I gialloverdi già guardano con interesse al mercato italiano e, secondo quanto riportato dall’esperto di calcio-mercato Gianluca di Marzio, sembrerebbero interessati all’estremo difensore della Fiorentina Ciprian Tatarusanu.

Ad un giorno dalla partenza per il ritito di Annecy-Le Vieux, in Alta Savoia, Ranieri ha dichiarato di aver apprezzato in modo particolare l’entusiasmo dei propri supporters, affermando che “è esattamente quel che ci serve per avviare la stagione nel migliore dei modi”.

Si avvicina dunque l’inizio della nuova avventura francese, ad ormai cinque mesi dall’esonero del 23 febbraio scorso, quando Ranieri fu sollevato dall’incarico di allenatore del Leicester City in seguito alla sconfitta per 2-1 contro il Siviglia nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Nella stagione precedente, quella 2015-2016, il tecnico romano aveva scritto la storia della Premier League, con-quistando il campionato proprio con il Leicester, al termine di una stagione dominata contro avversari di blasone nettamente superiore, concludendo al primo posto davanti al Tottenham. Chissà che la storia non si ripeta a Nantes.

Paolo Fernandes

Foto: ilnapolista.it