Calcio. "D Club", premiati a Viareggio i migliori della Serie D

VIAREGGIO, 16 GIUGNO - La Serie D incorona le sue stelle. Si è svolta questo pomeriggio a Viareggio la 5^ edizione del “D Club”, la speciale iniziativa in collaborazione con Corriere dello Sport e Tuttosport per celebrare i protagonisti della stagione appena conclusa.

Nel corso dell’evento al Grand Hotel Royal, moderato dal giornalista Luca Rutili di Radio Onda Libera, sono stati premiati i migliori calciatori per ogni ruolo e il miglior allenatore dell’ultimo campionato: il portiere dell’Arzachena Marco Ruzittu, il difensore della Vis Pesaro Mattia Gennari, il centrocampista della Rignanese Tommaso Degl’Innocenti, l’attaccante del Savona Jacopo Murano (ora al triplo salto di categoria nella SPAL) ed il tecnico del Mestre Mauro Zironelli. Miglior “under” il difensore della Frattese Antonio Calvanese, già capitano della Rappresentativa Serie D all’ultima Viareggio Cup.Premio alla carriera per il presidente dell’Albalonga Bruno Camerini ed per il dirigente Nicola Pannone. Uno speciale riconoscimento alla memoria è andato infine all’indimenticato tecnico Marcello Pasquino, a ritirarlo la figlia Manuela.Come di consueto, a decidere i vincitori del “D Club” sono stati i lettori dei due quotidiani sportivi, che hanno potuto esprimere le proprie preferenze attraverso l'invio dei coupon pubblicati sui giornali, ed una "giuria di qualità" composta da Biagio Angrisani (Corriere dello Sport), Guido Ferraro (Tuttosport), Luigi Barbiero (coordinatore Dipartimento Interregionale), Mauro de Angelis (segretario Dipartimento Interregionale), Maria Teresa Montaguti (consigliere Dipartimento Interregionale), Augusto Gentilini (supervisore tecnico Rappresentative Nazionali LND e allenatore Rappresentativa Serie D) e Alessandro Degli Esposti (dirigente sportivo e osservatore).“E’ bello tornare ancora una volta in Versilia, ormai da cinque anni la casa del ‘D Club’ - interviene Barbiero – Come filosofia di questo premio volevamo non solo celebrare chi ha avuto la fortuna e la bravura di vincere il campionato, ma anche i ragazzi che si sono distinti allo stesso modo in club che hanno lottato per altre posizioni. Insieme al Consiglio si è deciso inoltre di istituire dei premi alla carriera e alla memoria per riconoscere gli sforzi di quelle persone che hanno dato tanto alla Serie D con grande professionalità e dedizione. Una bellissima cerimonia ricca di storie, espressione dei valori della Lega Nazionale Dilettanti che vanno anche oltre il campo dove comunque, ruolo per ruolo, abbiamo presentato i migliori interpreti”.Saluti inviati dal Presidente della LND, e Vice Presidente Vicario FIGC, Cosimo Sibilia impegnato oggi a Tramonti (Salerno) al Convegno “Sport, diritto e innovazione” nella terza edizione del Memorial Franco Amato e Gianluca Signorini, evento dedicato allo sport ed alla solidarietà che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la contro il cancro e la sclerosi laterale amiotrofica: “Rivolgo i miei saluti ed un caloroso abbraccio a tutti i protagonisti che oggi verranno premiati nell’ambito della prestigiosa kermesse del D Club. L’apprezzamento che i tifosi hanno rivolto nei confronti delle vostre performance sportive e di carriera, fa il paio con l’orgoglio, da me provato, nel rappresentare questa Lega ed i suoi valori fondanti. Ancora complimenti e grazie per dare lustro alla nostra competizione di punta”Presenti alla premiazione anche i consiglieri del Dipartimento Interregionale Massimo Caldaroni, Giacomo Diciannove, Sergio Gardellini e Giuseppe Dello Iacono, ed il tecnico della Nazionale Under 18 LND Francesco Statuto.VINCITORI “D CLUB” 2017Miglior Portiere: Marco Ruzittu (Arzachena)Miglior Difensore: Mattia Gennari (Vis Pesaro)Miglior Centrocampista: Tommaso Degl’Innocenti (Rignanese)Miglior Attaccante: Iacopo Murano (Savona)Miglior Under: Antonio Calvanese (Frattese)Miglior Allenatore: Mauro Zironelli (Mestre)PREMI ALLA CARRIERABruno Camerini (presidente Albalonga)Nicola PannonePREMIO ALLA MEMORIAMarcello Pasquino