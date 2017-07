Calcio, colpo Juventus: preso Bernardeschi. Alla viola 40 milioni

TORINO, 21 LUGLIO - Grande colpo in casa Juventus. Il club campione d’Italia si è infatti assicurato per una cifra pari a 40 milioni di euro il talento della Fiorentina e della nazionale, Federico Bernardeschi. Il 23enne approda così alla corte di Max Allegri, che si rilancia sul mercato dopo la dolorosa cessione di Leonardo Bonucci al Milan.

L’accordo era nell’aria ed è stato ufficialmente trovato. I dettagli: alla Fiorentina andranno come detto 40 milioni più bonus, nonché un 10% in caso di futura vendita. La trattativa si è sbloccata definitivamente dopo che la viola ha accettato l’idea di abbassare la cifra bonus da 10 a 5 milioni di euro, che si aggiungeranno alla cifra dei 40 milioni. Il gioiellino 23enne raggiungerà i nuovi compagni dopo che avrà effettuato le visite mediche.

Per Bernardeschi il futuro parla dunque bianconero: è stato infatti firmato un quinquennale con ingaggio a 4 milioni a stagione. Si attende ora solo l’ufficialità ma il trasferimento è ormai cosa fatta. Il giocatore raggiungerà a breve la sua nuova squadra, mentre non si era presentato al ritiro della suo ormai ex club, anche alla luce delle contestazioni dei tifosi viola.

foto da: gazzetta.it

Cosimo Cataleta