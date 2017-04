Calcio - Consiglio Direttivo LND in riunione a Trento

TRENTO, 09 APRILE - Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti è tornato a riunirsi e lo ha fatto in occasione della seconda giornata del Torneo delle Regioni 2017 di calcio a 11 che si sta svolgendo a Trento e che terminerà il prossimo 14 aprile. In apertura dei lavori il presidente Cosimo Sibilia ha sottolineato l’importanza del ruolo della LND nel nuovo assetto federale, quello delineato dall’assemblea celebrata lo scorso 6 marzo.

“La Lega Nazionale Dilettanti ha contribuito in maniera determinante alla conferma di Carlo Tavecchio a presidente della FIGC - ha ricordato Sibilia - In occasione del primo consiglio federale la LND ha ottenuto la vicepresidenza vicaria. Non si tratta di un riconoscimento personale, ma per tutto il nostro movimento”.

Carlo Tavecchio è intervenuto per un saluto a conclusione della riunione del Consiglio Direttivo della LND, ospite del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, organizzatore del Torneo delle Regioni di calcio a 11.



Nel corso della riunione ai vicepresidenti, sia vicario (Bacchetta) che di area (Zanon, Bresci e Morgana), sono state attribuite le deleghe necessarie per il coordinamento di attività strategiche e progetti speciali: dai processi di dematerializzazione alla verifica dell’attuazione del Decreto Balduzzi, passando per l’incremento dei servizi informatici alle società alle iniziative dedicate all’efficientamento energetico ed ai rapporti con gli Enti locali in materia di impianti sportivi in erba artificiale.



Annunciata anche la presentazione di un bando per un concorso di idee destinato agli Istituti d’Arte. L’obiettivo sarà quello di dare una veste definitiva ai trofei delle massime competizioni della Lega Nazionale Dilettanti, quali lo Scudetto Serie D, la Coppa Italia ed il Torneo delle Regioni. Un progetto che da un lato andrà a valorizzare il talento degli studenti coinvolti, dall’altro consentirà di accrescere il senso di appartenenza al movimento dei Dilettanti.



Richiesta, infine, all’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive la proroga del periodo di applicazione del progetto “Stadi senza barriere”, tenendo anche conto dell’istituzione, presso lo stesso organismo, di un tavolo tecnico per riesaminare l’intera normativa.





F.I.G.C.