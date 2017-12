Calcio: controlli Lazio-Crotone, bastoni su bus tifosi Crotone

ROMA, 23 DICEMBRE - Una catena, grossi petardi, una mazza da baseball, un manganello ed un bastone retrattile.

Questi oggetti sono stati trovati a sequestrati ad alcuni tifosi del Crotone che erano in arrivo nella Capitale per la partita tra la squadra calabrese e la Lazio. Gli agenti di polizia hanno proceduto ad un controllo di un pullman al casello autostradale di Roma Sud.Durante le verifiche, sono stati rinvenuti e sequestrati i petardi ed il resto. In una nota si spiega che è in atto il controllo su tutti gli occupanti del bus, nei cui confronti si sta valutando l’adozione di provvedimenti, denuncia e Daspo previsti dalle normative di settore.