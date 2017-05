Calcio, convegni, cultura e iniziative per famiglie. nuova formula dei play off di Lega Pro

Calcio, convegni, cultura e iniziative per famiglie. Una frase che racchiude il senso della nuova formula dei play off di Lega Pro. Una sede unica per la fase finale: Firenze.

FIRENZE 30 MAGGIO - Dal 12 al 17 giugno Firenze si veste dei colori della Lega Pro, con spettacoli, convegni,giochi e iniziative culturali per celebrare la Lega dei Comuni d’Italia. Con il Patrocinio del Comune di Firenze, del Parlamento Europeo e dell’ANCI, Lega Pro inaugura per un nuovo format di evento, che, oltre alla parte sportiva professionistica, vede il coinvolgimento del tessuto cittadino e degli stakeholder del mondo culturale e sportivo per una riflessione a 360° sui valori e l’innovazione nel mondo del calcio.

Si parte il 12 giugno al Teatro dell’Opera, con il convegno sulle iniziative della Lega Pro, i suoi valori e i progetti del futuro. Il 13 e 14 giugno sono invece dedicati alle semifinali dei Play Off, che vedranno confrontarsi le 4 squadre semifinaliste all’Artemio Franchi, per la conquista della finale del 17 giugno. Sarà poi a volta, il 15 giugno, del convegno sul Sistema Calcio Italiano, un momento di dibattito e riflessione tra glistakeholder del mondo sportivo e della cena di Gala dedicata alle istituzioni e alle aziende sponsor.Il 16 giugno si amplierà il dibattito sul tema sportivo in chiave europea con il Convegno UE, Sport e Calcio; il format FINALL prevede anche iniziative rivolte alla cittadinanza, come i ‘Giochi in Piazza’,tornei, clinic, giochi organizzati in collaborazione dei Quartieri della città per i bambini dai 6 ai 13 anni evisite guidate in esclusiva ai luoghi storici della città di Firenze.Le sei giornate termineranno con la finalissima del 17 allo Stadio Franchi, dove le due squadre finaliste sicontenderanno l’accesso alla serie cadetta e l’onore della vittoria.“Un’occasione molto bella per unire sport, spettacolo e socialità in un progetto di grande livello – ha commentatol’Assessore allo Sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci - Un modo innovativo per far interagiretutta la citta, dai bambini, alle famiglie, ai tifosi con momenti di riflessione, divertimento e agonismo fino adarrivare all’appuntamento con le semifinali e la finale dei play off. Un’intera settimana in cui Firenze vestirà i coloridella Lega Pro con un messaggio all’insegna dei valori più belli che il calcio possa esprimere”.“Crediamo fortemente in questo nuovo format – ha dichiarato Gabriele Gravina, Presidente di Lega Pro – perché siamo convinti del ruolo culturale e sociale della Lega Pro. Con le nostre 60 società siamo il campionatopiù grande al mondo e contiamo 9 milioni di tifosi. L’ampiezza e il radicamento del nostro campionato sul territorio ci impongono un ruolo che va ben oltre quello sportivo: è per questo che abbiamo inaugurato una seriedi progetti di più ampio respiro, dal match fixing al rating, puntando sulla formazione dei giovani calciatori”.“La formula delle FINALL – ha proseguito Gravina – va proprio in questa direzione, trasformare un puro evento sportivo in un appuntamento che ha l’ambizione di offrire un luogo permanente di riflessionesull’oggi e sul futuro del calcio italiano, con una forte matrice sociale e culturale”.