Calcio. Coppa Italia: Allegri, a Bergamo fondamentale segnare

TORINO, 29 GENNAIO - La Juventus torna a Bergamo, dove a ottobre, in campionato, s'è fatta rimontare due gol e ha fallito il rigore decisivo nel recupero con Dybala. "Ma domani sarà diverso, è una semifinale di Coppa Italia - dice Allegri - quella volta siamo stati bravi per mezz'ora poi siamo usciti dalla partita, rientrandoci ma fallendo poi il rigore al '95.

L'Atalanta è una bella realtà del calcio italiano, dobbiamo fare i complimenti alla società e a Gasperini per l'ottimo lavoro. Ma noi teniamo alla Coppa Italia, vogliamo - continua il tecnico bianconero - arrivare in finale per il quarto anno consecutivo.E' importante segnare in trasferta". Rientra Marchisio, Bernardeschi è in lizza per un posto tra i 4 attaccanti; ancora fuori Cuadrado, che forse dovrà essere operato: "Ma anche così fosse - precisa Allegri - non prendiamo nessuno, siamo a posto così".