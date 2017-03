Calcio - Coppa Italia Dilettanti: In campo domani alle 14.30

Coppa Italia Dilettanti: domani si conosceranno le otto sfidanti per il rush finale

Paterno con un piede ai quarti. Tra Romanese e Borgaro sfida all’ultimo gol mentre per Clodiense ed Altamura c’è il solo obbligo della vittoria

ROMA, 07 MARZO – Domani in campo alle 14.30 per le ultime sfide dei triangolari e per il ritorno tra Macchia e Paterno. Per i molisani compito difficile visto il risultato dell’andata nel quale il Paterno di è imposto per 4 a 1 con le reti di Aquino, Puglia e doppietta di Leccese. L’incontro è in programma al Comunale di via Cervarecce Capriati a Volturno (ce), dirige il sig. Marco Paletta di Lodi.

Per quanto riguarda i triangolari la Romanese affronterà invece il Borgaro Torinese al Comunale di via Marconi a Romano di Lombardia (bg) sotto la direzione del sig. Ignazio Crescenti di Trapani. Per i ragazzi di mister Mignani si tratta una sfida da dentro o fuori e quindi con un solo obiettivo, la vittoria; nella prima giornata i bergamaschi si imposero per 3 a 0 sul campo della Sestrese. I liguri vennero poi sconfitti anche nella seconda giornata in Piemonte con un pesante 5 a 0 a favore del Borgaro e quindi eliminati. La differenza reti è quindi a favore dei torinesi ed alla Romanese non resta che vincere per continuare il sogno di Coppa.La Clodiense ospita il Trento e si gioca la qualificazione in virtù del rischioso pareggio ottenuto a Gemona. La gara sarà diretta dal sig. Niccolò Turrini di Firenze al “Ballarin” di viale Stazione a Chioggia. Ultimo triangolare a chiudere quello tra Team Altamura e Portici sul neutro “De Bellis” di Piazza Beati a Castellaneta (ta). Fischia Gilberto Gregoris di Pescara. Il pareggio conseguito dai biancorossi a Moliterno impone ai murgiani di cercare la vittoria mentre per il Portici ok due risultati su tre.



















