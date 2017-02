Calcio - Coppa Italia dilettanti, scatta il secondo atto del primo turno

Coppa Italia dilettanti, scatta il secondo atto del primo turno Domani in campo 16 squadre. Fischio d’inizio alle 14.30. Non più porte chiuse per il Villabiagio. Portici - Moliterno si giocherà ad Ercolano

ROMA, 28 FEBBRAIO – Tornano in campo le squadre impegnate nella Coppa Italia Dilettanti, per affrontare il secondo atto del primo turno. Tutti in campo domanimercoledì 1° marzo alle ore 14.30

Nel girone A la Sestrese cerca il pronto riscatto al “Righi”, a Borgaro Torinese, così come la Gemonese (girone B) nel suo impianto del “Simonetti”, contro la Clodiense. Nei due gironi con triangolare riposano rispettivamente la Romanese ed il Trento. Nel girone C invece match di ritorno tra Baldaccio Bruni e Rimini con i romagnoli forti del 2 a 0 dell’andata. La partita è in programma allo stadio “Zanchi” di Anghiari (ar). Stessa cosa nel girone D dove Villabiagio e B. Nazzaro Chiaravalle si affronteranno al “Vestrelli” di Castiglione della Valle (pg) per il ritorno; all’andata 1 a 0 per gli umbri. Ritorno anche per Tortolì e Unipomezia (girone E) c/o il “Sa Suergera”, con i sardi forti di un 3 a 1 conquistato all’andata. Per il girone F in campo Paterno contro Macchia al comunale di Canistro (aq) a causa dell’indisponibilità dello stadio dei Marsi di Avezzano. Nel girone G, allo stadio “Raffaele Solaro” di Ercolano (na), andrà in scena Portici – Moliterno a causa dell’indisponibilità dello stadio “A. Liguori” (riposa Altamura). Nell’ultimo girone, l’H, il Troina affronterà in casa il Macchia al “Silvio Proto” di Troina (en).

Provvedimenti disciplinari a seguito degli incontri del 22 febbraio

A carico Società

Ammende- Euro 1000 Vigor Lamezia e squalifica del campo per una gara; Euro 1000 Villabiagio e una gara a paorte chiuse; Euro 300 Moliterno; Euro 100 Team Altamura

A carico Società

Squalifica- 3 gare: Pablo Caldas Lede (Team Altamura); 1 gara: Juan Jesus Lucena Gonzalez (Trento), Gianluca Porricelli (Villabiagio)

Le designazioni arbitrali

Borgaro Torinese – Sestrese: Dario Di Francesco di Ostia

Gemonese – Clodiense: Gabriele Gandolfo di Bra

Baldaccio Bruni – Rimini: Matteo Frosi di Treviglio

Villabiagio – B. Nazzaro Chiaravalle: Andrea Calzavara di Varese

Tortolì – Unipomezia: Alessio Caporale di Abbiate Grasso

Paterno – Macchia: Mattia Ubaldi di Roma 1

Portici – Moliterno: Augusto Quattrociocchi di Latina

Troina – Vigor Lamezia: Matteo Pierobon di Castefranco Veneto



F.I.G.C.