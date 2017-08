Calcio - Coppa Italia Serie D: Programma gare e arbitri del 1^ turno

Domenica 27 agosto alle ore 16.00. Tre gli anticipi al sabato

ROMA, 25 AGOSTO – Le 47 squadre vincitrici del preliminare di Coppa Italia Serie D affrontano le 63 squadre aventi diritto nelle sfide valevoli per il 1^ turno in programma domenica 27 agosto alle ore 16.00. I club che hanno disputato il turno preliminare della TIM CUP 2015/16 insieme alle finaliste di Coppa Italia 2016/2017 Chieri e Albalonga entreranno in gioco nei Trentaduesimi in programma il 4 ottobre.

In caso di parità al termine dei 90’ saranno i rigori a sancire la squadra vincente.Igea Virtus-Vibonese è stata annullata dopo la decisione della Corte D’Appello Federale che ha accolto il ricorso della Vibonese. L’accoppiamento che coinvolge il Gravina è rinviato in attesa della decisione del Giudice Sportivo riguardo il reclamo presentato dal Potenza al termine della partita del preliminare giocata in casa con lo Sporting Fulgor.Il 1^ turno si apre con tre anticipi al sabato: alle 16.30 al comunale “Vicino” di Gravina di Puglia si affrontano Altamura e Gelbison Vallo della Lucania, alle 17.00 Nuorese-Lanusei (a Lanusei) e alle 20.30 Seregno-Mantova.Il programma di domenica è movimentato da sei postici di orario: alle 17.00 si gioca Frattese-Campobasso (al “Iannello” di Frattamaggiore), Nardò-Manfredonia e Gela-Sancataldese, alle 17.30 Nocerina-Pomigliano, alle 18.00 Vastese-Olympia Agnonese e alle 20.30 Acireale-Troina.Como-Aurora Pro Patria si disputa al centro sportivo XXV Aprile di Carate Brianza, Vivialtoteveresansepolcro-Sangiovannese al “V. Fedini” di San Giovanni Valdarno, San Teodoro-Sassari Latte Dolce al comunale di Budoni, S. Nicolò Teramo-L’Aquila al “Gransasso D’Italia” de L’Aquila e Vis Pesaro-San Marino al “G.Magi” di Gabicce Mare (Ps).Castelvetro-Correggese e Flaminia-Aprilia si giocano a porte chiuse.Le designazioni arbitraliTamai-Belluno (Daniele Perenzoni di Rovereto)Campodarsego-Clodiense Chioggia (Emanuele Frascaro di Firenze)Union Feltre-Legnago (Federico Modesto di Treviso)Montebelluna-Adriese (Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa)Virtus Vecomp Verona-Dro Alto Garda (Fabian Brognati di Ferrara)Arzignano Valchiampo-Abano (Daniele Cannata di Faenza)Este-Delta Rovigo (Roberto Lovison di Padova)Darfo Boario-Rezzato (Enrico Maggio di Lodi)Inveruno-Bustese (Luca Calvi di Bergamo)Lecco-Folgore Caratese (Matteo Frosi di Treviglio)Pergolettese-Oltrepovoghera (Fabiano Simone di Bologna)Grumellese-Scanzorosciate (Marco Sicurello di Seregno)Como-Aurora Pro Patria (Stefano Nicolini di Brescia)Gozzano-Borgosesia (Massimiliano Lombardelli di Torino)Pontisola-Caronnese (Gabriele Restaldo di Ivrea)Caravaggio-Pro Sesto (Marco Paletta di Lodi)Virtus Bergamo-Crema (Andrea Bordin di Bassano del Grappa)Seregno-Mantova (Marco Bodini di Verona)Casale-Borgaro (Francesco Croce di Novara)Finale Ligure-Bra (Paride Tremolada di Monza)Real Forte Querceta-Sestri Levante (Simone Taricone di Perugia)Savona-Lavagnese (Marco Emmanuele di Pisa)Sanremo-Argentina (Sentrhuran Lingamoorthy di Genova)Rimini-Sammaurese (Marco Monaldi di Macerata)Fiorenzuola-Mezzolara (Giulio Bonaldo di Conegliano)Castelvetro-Correggese (Marco Baronti di Pistoia)Lentigione-Sasso Marconi (Stefano Belfiore di Parma)Seravezza-Pianese (Simone Piazzini di Prato)Vivialtoteveresansepolcro-Sangiovannese (Luca Angelucci di Foligno)Viareggio-Ponsacco (Fabio Tucci di Ostia Lido)San Donato Tavarnelle-Rignanese (Andrea Bianchini di Perugia)Scandicci-Montecatini (Emanuele Bracaccini di Macerata)Rieti-Villabiagio (Adalberto Fiero di Pistoia)Nuorese-Lanusei (Paolo Armando Mulas di Sassari)San Teodoro-Sassari Latte Dolce (Luca Cherchi di Carbonia)Ostia Mare-Latina (Claudio Petrella di Viterbo)Flaminia-Aprilia (Andrea Cattaneo di Civitavecchia)Vastese-Olympia Agnonese (Aniello Rainone di Nola)Avezzano-Francavilla 1927 (Valerio Gioviani di Termoli)S. Nicolò Teramo-L’Aquila (Nicola Di Giovanni di Caserta)Vis Pesaro-San Marino (Mario Davide Arace di Lugo di Romagna)Jesina-Sangiustese (Luca Zucchetti di Foligno)Monticelli-Recanatese (Giuseppe Zuffada di Sulmona)Frattese-Campobasso (Daniele Labianca di Foggia)Cavese-Ercolanese (Giorgio Piacenza di Bari)Nocerina-Pomigliano (Franck Loic Nana Tchato di Aprilia)Gragnano-Audace Cerignola (Giacomo Monaco di Termoli)Az Picerno-Portici (Giorgio Vergaro di Bari)Altamura-Gelbison (Federico Votta di Moliterno)Nardò-Manfredonia (Alberto Ruben Arena di Torre del Greco)Palmese-Isola Capo Rizzuto (Francesco Cusumano di Caltanissetta)Acireale-Troina (Luigi Catanoso di Reggio Calabria)Gela-Sancataldese (Antonino Costanza di Agrigento)F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti