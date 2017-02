Calcio: Cosenza, vertice a Roma sul nuovo stadio

COSENZA, 2 FEBBRAIO - Il nuovo stadio stadio "San Vito-Gigi Marulla" di Cosenza e' stato al centro di un incontro, a Roma, nella sede dell'Istituto per il Credito sportivo, dove - spiega una nota - il sindaco Mario Occhiuto e' tornato a stretto giro di tempo dalla precedente riunione per valutare il percorso finanziario di realizzazione dell'opera che, come ampiamente anticipato, sara' uno spazio polifunzionale e non, quindi, riconducibile soltanto all'attivita' sportiva. "E' nostra volonta' - ha esordito il sindaco Occhiuto - portare sviluppo nei quartieri periferici di Cosenza attraverso una serie di opere di architettura di qualita' che ne caratterizzino la riqualificazione.

Per tale motivo intendiamo costruire quale elemento centrale attrattore di tutta l'area il nuovo impianto San Vito-Gigi Marulla sul vecchio sito, al culmine dell'asse viario che da via degli Stadi passa per Serra Spiga e raggiunge via Popilia". Accompagnato dall'assessore Carmine Vizza e dal presidente del Cosenza Calcio 1914, Eugenio Guarascio, che sara' partner tra gli attori del progetto, Occhiuto si e' a lungo confrontato con Paolo D'Alessio, commissario straordinario dell'Istituto, e con il presidente della Lega B, Andrea Abodi. Proprio Abodi, ha posto subito l'accento sugli interventi primari verso cui si pone attenzione in sinergia con l'ICS, ovvero: le barriere architettoniche, la tecnologia e l'accessibilita'.