Calcio, Cristiano Ronaldo denunciato per frode fiscale. Media: "Evasi 14 milioni"

MADRID, 13 GIUGNO - CR7 ancora sotto i riflettori, ma questa volta non per le imprese calcistiche o per le sue vicende amorose. Cristiano Ronaldo, secondo quanto riporta questa mattina l'edizione online di El Mundo, è stato denunciato per presunta frode fiscale dalla sezione reati economici della procura di Madrid.

Il bomber del Real Madrid è accusato di quattro reati fiscali e di non avere pagato all'agenzia delle entrate 14 milioni di euro fra il 2011 e il 2014. Sembrerebbe, almeno secondo l'accusa, che la star portoghese abbia approfittato di una struttura societaria creata nel 2010 per occultare i profitti generati grazie ai diritti di immagine.

Le autorità preposte valuteranno, nel corso dell'attività di indagine, se si sia trattato di un mancato adempimento "volontario e cosciente" inerente gli obblighi fiscali.

Luigi Cacciatori

Immagine da goal.com