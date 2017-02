Calcio: Crotone-Roma 0-2. Edin Dzeko sbaglia un altro rigore

CROTONE, 12 FEBBRAIO - Roma batte Crotone 2-0 nell'anticipo delle 24/a giornata di serie A.

Edin Dzeko sbaglia un altro rigore, dopo Udine anche Crotone, ma segna il suo diciottesimo gol su azione in campionato e poi dice: "Il prossimo tiro dal dischetto lo cedo ad altri...".

Dopo il 2-0 sul Crotone, il centravanti bosniaco della Roma, ai microfoni di Sky, racconta la sua strana giornata. "L'errore? Succede - ha detto parlando del tiro largo, oltre il palo, dal dischetto, quando la partita era sullo 0-0 - Non e' niente di grave...pero' il prossimo non lo tiro io...".Crotone (5-3-2): Cordaz 6; Rosi 6, Ferrari 6,5, Ceccherini 6, Dussenne 6,5 (30' st Trotta 6), Mesbah 6 (9' st Sampirisi 5); Capezzi 6, Crisetig 6, Acosty 6; Tonev 6 (34' st Nalini 6), Falcinelli 6. (5 Festa, 33 Viscovo, 3 Dos Santos, 87 Martella, 18 Barberis, 42 Sulijic, 20 Kotnik, 99 Simy).All. Nicola 6. Roma (4-3-3): Szczesny 6, Manolas 6, Fazio 6, Rüdiger 6, Peres 6 (42' st Mario Rui); Strootman 7, Paredes 6, Emerson 6; Salah 6,5 (34' st De Rossi 6), Nainggolan 7,5 (45' st Perotti sv), Dzeko 6. (19 Alisson, 18 Lobont, 15 Vermaelen, 3 Juan Jesus, 7 Grenier, 30 Gerson, 92 El Shaarawy). All. Spalletti 6. Arbitro: Russo 5. Reti: 39' pt Nainggolan, al 30' st Dzeko. Angoli: 5-2 per la Roma.Recupero: 0 e 4'.Spettatori: 11.309.** I GOL- 39' pt: Nainggolan riceve palla al limite, entra in area ecalcia in diagonale battento Cordaz. - 30' st Dzeko di piatto segna facile da meno di un metro su suggerimento di Salah dalla destra.