Calcio da tavolo a Maida, promozione in C per Barcellona e Nola

MAIDA (CZ) 04 APRILE - Si è svolto nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 aprile al Palasport L. e I. Lorusso di Maida il campionato italiano di Serie D di calcio da tavolo 2016-2017- girone sud.

Oltre 70 atleti provenienti dalla Campania, Puglia, Sicilia e Calabria si sono dati battaglia nella splendida struttura di Maida per la conquista di uno dei due posti disponibili per la promozione in serie C.Alla fine a spuntarla sono state le compagini di Barcellona Mortellito, prima a punteggio pieno, e Nola ’74, vittoriosa ai play off contro Stabiae, ad ottenere il passaggio alla serie superiore dopo due giorni intensi di incontri di alto tasso tecnico e ricchi di emozioni, che hanno interessato e divertito i numerosi spettatori.Piena soddisfazione per la riuscita dell’evento per gli organizzatori dell’ASD Subbuteo Catanzaro, associazione che per l’occasione ha schierato ben due squadre, le Aquile Catanzaro (10°) e la S.C. Catanzaro, classificatasi all’8° posto.L’appuntamento ora è per i giorni dell’1 e 2 luglio per il secondo appuntamento con l’Open dei Due Mari, manifestazione che già nella sua prima edizione ha avuto un’ottima risposta di partecipanti e pubblico.La Pro Loco di Soveria Mannelli ha curato la comunicazione dell’evento