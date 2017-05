Calcio, De Rossi rinnova. Superati i problemi per Kessiè al Milan

ROMA, 31 MAGGIO – Daniele De Rossi ha rinnovato. Ad un mese dalla scadenza del contratto, l’ormai ex “capitan futuro” ha siglato un nuovo accordo con la società capitolina, che lo porterà a giocare all’Olimpico fino al 2019.

A dare la notizia è stata la Roma, con una diretta Facebook nel corso della quale il centrocampista ha anche risposto alle domande dei tifosi. “Ho firmato oggi ma l’accordo c’era da un po’ di tempo” ha dichiarato De Rossi, che però ha preferito attendere la giornata odierna per parlarne.

“Domenica non ne ho voluto parlare per rispetto ad un’altra storia che stava finendo, o che forse non finirà mai” ha affermato il neo-capitano, il quale ha poi auspicato che “i tifosi dopo le lacrime ci stiano vicini, anche se l’addio di Totti fa male a tutti”. “Dopo Francesco non potevo andarmene anche io, sarebbe stata una mazzata troppo grande” ha poi concluso.

Novità anche in casa Milan, con la nuova proprietà scatenata sul mercato. Dopo l’ufficialità di Musacchio, arrivata negli scorsi giorni, è atteso per domani l’annuncio di Frank Kessiè, centrocampista che arriverà dall’Atalanta per circa 28 milioni di euro.

I controlli supplementari a cui si è sottoposto l’ivoriano hanno infatti dato un buon esito, e domani il giocatore sarà a Milanello per i consueti test con Milan Lab.

Le notizie sui problemi muscolari avevano alimentato nelle ultime ore spiacevoli speculazioni sul conto del giovane classe ’96. Un’agenzia di stampa africana, infatti, ha dichiarato che dietro il ritardo nell’annuncio di Kessiè vi sarebbero dubbi sulla sua reale età, apparsa sensibilmente maggiore di quella dichiarata, nel corso delle visite mediche. Voci, queste, categoricamente smentite dai fatti, e giocatore che con ogni probabilità sarà alla corte di Montella nella prossima stagione.

Paolo Fernandes

Foto: calciomercato.com