Calcio, denunciati 30 ultras della Nuova Santegidiese

SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA, 20 NOVEMBRE 2017 - Trenta ultras della Nuova Santegidiese sono stati denunciati, a vario titolo, con l'accusa di di detenzione di armi improprie atte ad offendere e per violazione del DASPO.

L'operazione è avvenuta nell'ambito dei servizi di monitoraggio delle frange di tifosi ultras più turbolente delle squadre calcistiche locali che militano nei campionati minori regionali da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica, diretta dal Ten. Col. Emanuele Mazzotta, ed è stata eseguita dai Carabinieri della Stazione di Sant'Egidio alla Vibrata, coadiuvati dai militari delle Stazioni di Bellante, Colonnella e Nereto.I controlli seguono il provvedimento emesso dalla Prefettura di L'Aquila, che disponeva la disputa a porte chiuse della partita di promozione tra le squadra Pucetta e Nuova Santegidiese, a Luco dei Marsi.La misura era stata emessa per problemi strutturali del campo di gioco, ossia per la mancanza di spalti e tribune idonei ad accogliere le opposte tifoserie e la concreta impossibilità di dividerle. Data la rivalità tra le stesse, era necessario impedire che venissero a contatto.Nonostante l'impossibilità di entrare allo stadio, nel primo pomeriggio di ieri, i militari hanno intercettato 3 pulmini di tifosi della Santegidiese diretti a Luco dei Marsi, a Garrufo di Sant'Omero. Nel corso dei controlli sono stati rinvenuti una dozzina di bastoni con i lacci, tipo manganelli, che sono stati sequestrati.Per i trenta tifosi è scattata la denuncia, mentre per altri 3 è subentrata anche quella per violazione del DASPO.Con l'operazioen di ieri, salgono a quaranta i tifosi della Nuova Santegidiese colpiti dal divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive.immagine da sportinumbria.com