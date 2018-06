Calcio. Domani la finale del campionato Juniores Serie D e la finale della Fase Nazionale Juniores regionali

Alle ore 16.30 la diretta streaming di Lastrigiana-Tor di Quinto sulla pagina Facebook LND.

ROMA, 15 GIUGNO – L’attività agonistica della Lega Nazionale Dilettanti vivrà domani una giornata molto intensa con due importanti appuntamenti da non perdere.

Alle ore 11 si disputerà la finale del campionato Juniores Serie D Recanatese-Seregno presso lo stadio “Necchi Balloni” di Forte dei Marmi, dirigerà l’incontro l’arbitro Giuseppe Mucera di Palermo insieme ai guardalinee Andrea Donato di Pistoia e Marco Lencioni di Lucca. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari si andrà ai calci di rigore per stabilire chi vincerà lo scudetto.Alle ore 16.30 ci si sposterà al Centro di Formazione Federale “Gino Bozzi” di Firenze per la finale della Fase Nazionale Juniores regionali Lastrigiana-Tor di Quinto, partita che sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming sulla pagina Facebook LND e condivisa sul sito web. Arbitra Valerio Pezzopane di L’Aquila insieme agli assistenti Daniele Lamannis e Giorgio Lazzaroni di Udine.