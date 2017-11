Calcio: dopo Benevento-Lazio altri 6 daspo per tifosi sanniti

BENEVENTO, 4 NOVEMBERE - Sono stati notificati ieri sera sei provvedimenti Daspo ad altrettanti tifosi beneventani che, in occasione dell'incontro Benevento - Lazio, si erano organizzati per attaccare un gruppo di laziali rimasti isolati in seguito a un incidente stradale lungo via Avellino.

Grazie all'arrivo della polizia si evito' il contatto tra le tifoserie opposte, ma alcuni beneventani, alla vista della poliza si dispersero nelle stradine vicine. Inseguiti, furono bloccati e accompagnati negli uffici della questura di Benevento per essere identificati.La ricostruzione della dinamica degli eventi, grazie anche all'acquisizione delle immagini riprese da telecamere di videosorveglianza ha fatto scattare i daspo. I sei tifosi non potranno assitere a competizioni sportive per due anni. Gia' ieri un provvedimento piu' pesante, con interdizione dagli stadi per 5 anni, era stato combinato a 2 tifosi, di cui un consigliere comunale, che avevano preso a calci il cofano di un veicolo con a bordo tifosi laziali.