Calcio: è ufficiale, Walter Sabatini lascia Suning

Calcio: è ufficiale, Sabatini lascia Suning. Contratto risolto in anticipo, non sarà più direttore tecnico

MILANO, 28 MARZO - Adesso è ufficiale: Walter Sabatini non è più il direttore tecnico di Suning Sports il gruppo sportivo che comprende anche l'Inter. È stato infatti trovato un accordo per la risoluzione anticipata del contratto. "Il club gli augura successo" nella prossima esperienza lavorativa. Ad annunciarlo è stata la stessa proprietà cinese con una nota.