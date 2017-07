Donnarumma firma con il Milan fino al 2021

MILANO 11 LUGLIO - E' ufficiale: al termine di un ultimo vertice durato quasi tre ore, Gianluigi Donnarumma ha firmato il prolungamento del contratto che lo lega al Milan fino al 2021, con un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione.

Il portiere, che nei giorni scorsi era stato convocato nel capoluogo lombardo per degli accertamenti medici, ha accettato l'offerta del Milan, già anticipata sul profilo twetter dell’Asteras Tripoli.

Tutto pronto per il trasferimento del giovane, ufficialmente un giocatore del Milan, così come il fratello Antonio, per come previsto nell'intesa trovata giorni fa dal club con il portiere e la famiglia, assistito dagli agenti Mino ed Enzo Raiola.

Emanuela Salerno

