Calcio - Elezioni FIGC, la Lega Dilettanti sceglie Sibilia

Assemblea straordinaria elettiva lega nazionale dilettanti Elezioni FIGC, la Lega Dilettanti sceglie Sibilia: “Condivisione di intenti fondamentale per ripartire” Il numero uno della LND è stato ufficialmente investito dai suoi delegati, riuniti in assemblea a Roma, quale candidato alla presidenza federale.

ROMA 13 GENNAIO – La Lega Nazionale Dilettanti, oggi riunita in assemblea straordinaria a Roma, ha scelto all'unanimità il suo attuale presidente Cosimo Sibilia quale candidato alla guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La designazione di Sibilia è stata accreditata dai Delegati Assembleari della LND e del Settore Giovanile Scolastico, preceduta dall’unanime indicazione espressa dal Consiglio Direttivo della LND di ieri.

I rappresentanti della Lega, le tante autorità sportive e i numerosi organi d’informazione presenti in sala sono stati testimoni di una giornata fondamentale per il movimento calcistico italiano ed in particolare per quello dilettantistico.

“Ringrazio la LND per la fiducia – ha dichiarato il presidente Sibilia – E’ stato un anno straordinario durante il quale sono stati raggiunti obiettivi importanti, in favore delle associate, sotto tutti i punti di vista. Credo sia necessario un atto di grande responsabilità da tutte le parti in causa per raggiungere un punto di incontro condiviso. Abbiamo gli anticorpi per superare questo momento difficile, a patto che ognuno di noi faccia una riflessione forte in vista delle prossime elezioni federali.”“Accolgo tutti gli autorevoli suggerimenti – ha aggiunto Sibilia - e rispettiamo tutti come LND ma pretendiamo anche rispetto da tutti”.Eletti i tre consiglieri federali d’Area in quota alla Lega Nazionale Dilettanti indicati dalle Assemblee Regionali dei Comitati: Giuseppe Baretti (area Nord), subentrato a Karl Rungger e in carica anche come Presidente del Comitato Regionale Lombardia, nonché Giuseppe Caridi (area Centro) e Antonio Cosentino (area Sud), entrambi confermati nelle rispettive cariche.Tutti rimarranno in carica fino alla scadenza del corrente quadriennio olimpico 2016/2020 unitamente a Francesco Franchi, neo eletto alla carica di Vice Presidente della LND (Area Centro) rimasta vacante dal 21 giugno 2017 a seguito della prematura scomparsa di Fabio Bresci. Per il figlio dell’indimenticato Artemio, che ha dato vita all’omonima fondazione intitolata al padre per la promozione della cultura sportiva, si tratta di un ritorno nel calcio avendo fatto parte dal 1998 al 2000 del Consiglio Direttivo del Settore Giovanile Scolastico Nazionale FIGC. Il dirigente classe ’58 è stato inoltre membro del Consiglio della FIVB (Federazione Internazionale Pallavolo) e presidente della Lega Pallavolo Femminile Serie A.