Calcio, Europa League: Roma eliminata, Lione ai quarti

ROMA, 16 MARZO - Finisce due a uno per la Roma il ritorno degli ottavi di finale della Uefa Europa League 2016/17. Vittoria amara quella dei giallorossi sul Lione, perchè non basta agli uomini di Spalletti per passare il turno, in virtù del quattro a due con il quale i francesi si erano imposti all'andata. Ma la partita dei romanisti è talmente generosa da far sognare il tre a uno – che avrebbe voluto dire qualificazione ai quarti - fino alla fine, mentre quella dei francesi è puramente agonica.

Comincia bene per i giallorossi, che nei primi dieci minuti colpiscono una clamorosa traversa con un gran destro di Rudiger, sullo sviluppo di un calcio d'angolo, e sfiorano il goal del vantaggio con Salah. Le cose sembrano mettersi male quando al sedicesimo la squadra capitolina va sotto, con un'azione fotocopia del vantaggio del Lione nella gara di andata: calcio di punizione battuto tagliato e ad uscire da Valbuena – il migliore dei suoi, insieme al portiere Lopes – e stacco poderoso di Diakhaby. Lo svantaggio dura però soltanto novanta secondi, perchè sul ribaltamento di fronte, ancora su calcio piazzato, arriva il pareggio di Strootman. Uno a uno, l'Olimpico s'infiamma e il Lione si prepara a vivere un tiro al bersaglio. Il problema, per la Roma, è però che in questa situazione inizia ad esaltarsi Anthony Lopes, il portiere dei francesi, che prende di tutto: doppio intervento su Strootman nel primo tempo, poi ancora nella seconda metà di gioco due prodezze su Nainggolan.

La Roma di stasera è però una squadra caparbia, volitiva, intensa. Entra El Shaarawy, che per uno spezzone di partita sembra tornare quello del Milan, e a trenta minuti dalla fine torna tutto in discussione, grazie ad un autogol di Tousart (schierato da Bruno Génésio largo a destra, contropiedista che mette in apprensione la difesa di Spalletti per buona parte del match). L'Olimpico ci crede, i giallorossi tentano l'impresa: ancora El Shaarawy ha una gigantesca occasione, a tu per tu con Lopes, ma apre troppo l'interno destro e la mette sul fondo. Il Lione prova – con scarso successo, nonostante due ghiottissime opportunità - a sfruttare gli spazi che l'avversario inevitabilmente lascia dietro sè, nella disperata ricerca del terzo goal, che viene sfiorato fino all'ultimo secondo, ma non arriva.

Alla Roma – applaudita dai suoi tifosi al termine della gara - rimangono l'orgoglio di una prova testarda e grintosa e soprattutto il rammarico per la gara di andata. Ad essere pescata domani dall'urna di Nyon, però, sarà la sfera dell'Olympique Lyonnais.

Claudio Canzone

Fonte foto: goal.com