Calcio - Fase Finale Juniores Serie D, programma e arbitri dell\'andata ottavi

ROMA, 30 MAGGIO - Al via gli ottavi della Fase Finale del campionato Juniores 2016/17. Conclusi i triangolari e gli abbinamenti, entrano in gioco le unidici vincitrici del campionato per una sfida tutta da vivere nell'arco di 180 minuti.

Oggi alle 16 la prima delle gare di andata Roccella-Gravina, tutte le altre sono in programma per domani allo stesso orario ad eccezione di Torres-Trastevere che inizierà alle 16.30.Variazione di campo per L'Aquila-Cavese, che si disputerà presso il “Gran Sasso d'Italia – Acconcia” di L'Aquila, e Campodarsego-Virtusvecomp Verona, spostata al Campo di Via Olmo 12 di Campodarsego.Appuntamento per il ritorno fissato al 3 giugno.30 maggio 2017 - ore 16Roccella-Gravina (arbitro Cusumano di Caltanissetta)31 maggio 2017 - ore 16Chieri-Savona (Di Nosse di Nocera Inferiore)Virtus Bergamo-Olginatese (Leotta di Acireale)Campodarsego-Virtusvecomp Verona (Baschieri di Lucca)Imolese-Recanatese (Pinchetti di Sesto San Giovanni)Real Forte Querceta-Vivialtoteveresansepolcro (Menicucci di Lanciano)Torres-Trastevere *ore 16.30 (De Angeli di Milano)L’aquila-Cavese (Crezzini di Siena)