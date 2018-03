Calcio femminile: Arbitri e programma della Serie A e B

Sabato 24 marzo alle 15.00 si gioca la 17^ giornata. Fiorentina-Ravenna in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della LND. Domenica alle 12.30 Verona-Res Roma in diretta su RaiSport, alle 15.00 Sassuolo-Juventus e la B

ROMA, 23 MARZO – La Serie A di calcio femminile scende in campo per la 17^ giornata in programma sabato 24 marzo alle ore 15.00. Fiorentina Women’s-Ravenna sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e sul sito web ufficiale calciofemminile.lnd.it. Le telecamere di RaiSport riprenderanno in diretta AGSM Verona-Res Roma, il posticipo della giornata in programma domenica 25 marzo alle ore 12.30 con telecronaca di Antonello Orlando e il commento tecnico di Patrizia Panico. La giornata si chiude domenica alle 15.00 con Sassuolo-Juventus.

Le designazioni arbitraliAGSM Verona-Res Roma (Alessandro Negrelli di Finale Emilia), Brescia-Chievo (Stefano Grassi di Forlì), Empoli-Tavagnacco (Sebastian Petrov di Roma 1), Fiorentina Women’s-Ravenna (Silvio Torreggiani di Civitavecchia), Pink Bari-Atalanta (Stefania Menicucci di Lanciano), Sassuolo-Juventus (Johannes Tappeiner di Merano).SERIE BDomenica 25 marzo alle ore 15.00 si gioca la 25^ giornata dei gironi A e C, la 21^ del B e D. Cinque le variazioni d’orario, alle 13.00 si disputa Roma-Nebrodi, alle 13.30 si disputa Atletico Oristano-Marcon, alle 14.30 Sassari Torres-Milan Ladies e Caprera-Padova e alle 16.00 Virtus Partenope-Lazio Women. Lavagnese-Amicizia Lagaccio si gioca all’ Umberto Macera di Rapallo (Ge), Imolese-Unterland Damen al “Bacchilega” di Imola (Bo). Latina-Catania è stata rinviata all'8 aprile.Girone A: Arezzo - Juventus Torino (Simone Sfirro di Reggio Emilia), Florentia - Novese (Cosimo Delli Carpini di Isernia), Giovanile Lavagnese - Amicizia Lagaccio (Davide Fera di Gallarate), Grifo Perugia - Romagnano (Marco Marchioni di Rieti), Ligorna - Torino (Marco Peletti di Crema), Molassana Boero - San Bernardo Luserna (Mauro Stabile di Padova), Pisa - Musiello Saluzzo (Michele Molinaroli di Piacenza).Girone B: Atletico Oristano - Marcon (Riccardo Fichera di Milano), Azalee - Real Meda (Francesco Fabello di Trento), Caprera – Padova (Federico Cosseddu di Nuoro), Como 2000 - Orobica (Edoardo Papale di Torino), Sassari Torres - Milan Ladies (Valerio Bocchini di Roma 1), Riozzese - Inter Milano (Silvia Gasperotti di Rovereto).Girone C: Bologna - La Saponeria Unigross (Luca Selvatici di Rovigo), Castelvecchio - Riccione (Matteo Campagni di Firenze), Trento Clarentia - Jesina (Andre' Scialla di Vicenza), San Marino - Vicenza (Lorenzo Maccarini di Arezzo), Fortitudo Mozzecane - Women Soccer Castelnuovo (Matteo Franzoni di Lovere), Imolese - Unterland Damen (Federico Spinetti di Albano Laziale), Permac Vittorio Veneto - Pro San Bonifacio (Abdoulaye Diop di Treviglio), Brixen - Pordenone (Kevin Bonacina di Bergamo).Girone D: Chieti - Apulia Trani (Fabio Rosario Luongo di Napoli), Roma - Nebrodi (Sergio Balbo di Caserta), Roma Decimoquarto - Napoli CF (Simone D'incecco di Perugia), Salento Women Soccer - Real Colombo (Vito Guerra di Venosa), Virtus Partenope - Lazio Women (Agostino De Santis di Campobasso).