Calcio femminile: Arbitri e programma di Serie A e B si gioca la 19^ giornata

ROMA, 20 APRILE – La Serie A entra nel rettilineo finale con la 19^ giornata in programma sabato 21 aprile alle ore 15.00. Fiorentina-Juventus sarà trasmessa in diretta streaming alle 15.00 sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e sul sito web ufficiale calciofemminile.lnd.it con la telecronaca di Giuseppe Di Giovanni. Sassuolo-Res Roma prenderà il via alle 16.30. La giornata si chiuderà domenica con il posticipo Pink Bari-Empoli in diretta su RaiSport alle 15.45 con la telecronaca di Antonello Orlando e il commento tecnico di Carolina Morace.

Il mondo del calcio sarà protagonista nelle gare in programma questo fine settimana con la campagna di sensibilizzazione #unrossoallaviolenza, alzando un ideale cartellino rosso contro la violenza alle donne.Il Dipartimento Calcio Femminile, sotto l’egida della Lega Nazionale Dilettanti – da sempre attenta ad ogni istanza di uguaglianza e rispetto dei diritti – intende sensibilizzare il maggior numero di persone su questo delicato argomento, ed anche questa volta si fa portavoce di un’istanza importante, perché il calcio femminile rappresenta le donne, e le donne non sono proprietà di nessuno, se non di loro stesse, non sono la metà di nessuno, sono persone. Persone che troppo spesso vengono sopraffatte, umiliate, ferite nel corpo e nella dignità.La violenza non si combatte con la violenza, ma con la cultura. Lo sport tutto, e il calcio femminile in particolare, griderà il suo ‘no’: calciatrici e calciatori uniti, direttori di gara, tifosi, addetti ai lavori, scenderanno in campo, tiferanno, con un segno rosso sul viso, per richiamare il cartellino rosso ed esorcizzare insieme a tutte le donne vittime di violenza la paura che vivono ogni giorno.Le designazioni arbitraliAGSM Verona-Tavagnacco (Matteo Canci di Carrara), Brescia-Atalanta (Andrè Scialla di Vicenza), Fiorentina Women’s-Juventus (Agostino De Santis di Campobasso), Pink Bari-Empoli (Niccolò Fucci di Salerno), Ravenna-Chievo (Davide Giacometti di Gubbio), Sassuolo-Res Roma (Lorenzo Maccarini di Arezzo).Domenica 22 aprile alle ore 15.00 si gioca la 27^ giornata dei gironi A e C, la 23^ del B e D. Tre le variazioni d’orario, alle 13.00 prende il via Lazio Women-Catania, alle 14.30 allo stadio “Sau” di Usini (Ss) Sassari Torres-Padova e alle 18.00 Riozzese-Orobica. I cambi di campo: Fortitudo Mozzecane-San Marino si gioca al campo della località Siena di Villafranca di Verona (Vr), Imolese-Vicenza al centro sportivo “La Stalla” di Imola (Bo), Bologna-Jesina al “Biavati” di Corticella (Bo) e Latina-Napoli al comunale “Bongiorno” di Borgopodgora (Lt).Le designazioni arbitrali: Arezzo - Musiello Saluzzo (Sebastian Petrov di Roma 1), Florentia - Lucchese (Abdoulaye Diop di Treviglio), Grifo Perugia - Amicizia Lagaccio (Thomas Bonci di Pesaro), Ligorna - San Bernardo Luserna (Gioele Iacobellis di Pisa), Molassana Boero - Romagnano (Gabriele Pette di Bologna), Pisa - Novese (Francesco Burlando di Genova), Torino - Juventus Torino (Emanuele Damiani di Sondrio).Girone B: Atletico Oristano -Football Milan Ladies (Valerio Bocchini di Roma 1), Azalee - Inter Milano (Mirko Giuseppe Cimmarusti di Novara), Como - Fiammamonza (Andrea Arnone di Empoli), Sassari Torres - Padova (Silvio Torreggiani di Civitavecchia), Real Meda - Marcon (Edoardo Papale di Torino), Riozzese - Orobica (Simone Gauzolino di Torino).Bologna - Jesina (Umberto Crainich di Conegliano), Castelvecchio - La Saponeria Unigross (Dylan Marin di Portogruaro), Trento Clarentia - Women Soccer Castelnuovo (Luca Selvatici di Rovigo), Fortitudo Mozzecane – San Marino (Francesco Fabello di Trento), Imolese - Vicenza (Massimiliano Moretti di San Benedetto del Tronto), Permac Vittorio Veneto - Pordenone (Stefano Grassi di Forli'), Pro San Bonifacio - Riccione (Marco Peletti di Crema), Brixen - Unterland Damen (Alessio Schiavon di Treviso).Girone D: Latina - Napoli (Antonio Di Reda di Molfetta), Lazio Women - Catania (Luigi Junior Palmieri di Avellino), Roma - Grifone Gialloverde (Valerio Pezzopane di L'aquila), Roma XIV Decimoquarto - Apulia Trani (Antonio Romanelli di Lanciano), Salento Women Soccer - Nebrodi (Leonardo Mastrodomenico di Policoro), Virtus Partenope - Real Colombo (Carlo Palumbo di Bari).