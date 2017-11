Calcio femminile: Arbitri e programma gare della Serie A I Dolci Sapori e B

Sabato 4 novembre alle 14.30 si gioca la 4^ giornata del massimo campionato di calcio femminile. Ravenna Women-Sassuolo sarà trasmessa in diretta streaming. Domenica spazio alla Serie B

ROMA 2 NOVEMBRE – La 4^ giornata Serie A I Dolci Sapori si gioca sabato 4 novembre alle ore 14.30. Juventus-AGSM Verona prende il via alle 17.00. Ravenna Women-Sassuolo sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e sul sito web ufficiale calciofemminile.lnd.it.

I Dolci SaporiFiorentina Women’s-Brescia (Stefania Menicucci di Lanciano), Ravenna Women-Sassuolo (Sergio Palmieri di Conegliano), Chievo-Pink Bari (Emanuele Damiani di Sondrio), Mozzanica-Empoli Ladies (Silvia Gasperotti di Rovereto), Tavagnacco-Res Roma (Johannes Tappeiner di Merano), Juventus-AGSM Verona (Kevin Bonacina di Bergamo).Domenica 5 novembre alle 14.30 si gioca la 7^ giornata dei gironi A e C (4^ B e D) della Serie B. Il turno si apre con due anticipi al sabato entrambi nel girone B, si tratta di Azalee-Torres (14.00) e Real Meda-Como (18.00). Riguardo il programma di domenica, sono quattro i posticipi di orario: alle 15.00 prende il via Real Colombo-Grifone Gialloverde, alle 15.30 Atletico Oristano-Riozzese, alle 17.00 Lazio Women-Roma e alle 17.30 Grifo Perugia-Juventus Torino. Imolese-Jesina si gioca al Campo 1 del “Bacchilega” di Imola (Bo), Florentia-Luserna al “Nesi” di Tavarnuzze (Fi).Amicizia Lagaccio-Novese (Valerio Bertuzzi di Piacenza), Florentia-Luserna (Leonardo Funari di Roma 1), Lavagnese-Musiello Saluzzo (Michele Molinaroli di Piacenza), Grifo Perugia-Juventus Torino (Marco Marchioni di Rieti), Lucchese-Romagnano (Emiliano Perini di Roma 1), Molassana Boero-Ligorna (Alessandro Costa di Novara), Pisa-Torino (Alessandro Negrelli di Finale Emilia)Atletico Oristano-Riozzese (Emanuele Tartarone di Frosinone), Azalee Sassari Torres (Daniele De Prato di Udine), Inter Milano-Fiammamonza (Andrè Scialla di Vicenza), Milan Ladies-Padova (Davide Gandino di Alessandria), Marcon-Caprera (Marco Peletti di Crema), Real Meda-Como (Piero Marangone di Udine)Bologna-San Bonifacio (Daljit Singh di Macerata), Trento Clarentia-Graphistudio Pordenone (Alessio Schiavon di Treviso), San Marino-Women Castelnuovo (Thomas Bonci di Pesaro), Fortitudo Mozzecane-Unterland Damen (Simone Gauzolino di Torino), Imolese-Jesina (Sebastian Petrov di Roma 1), Permac Vittorio Veneto-Castelvecchio (Mirko Matera di Bergamo), Brixen-La Saponeria Unigross Pescara (Luca Selvatici di Rovigo), Vicenza-Riccione (Francesco Fabello di Trento)Catania-Chieti (Tonino Fiore di Paola), Latina-Salento Women Soccer (Cristiano Ursini di Pescara), Lazio Women-Roma (Davide Giacometti di Gubbio), Napoli Dream Team-Apulia Trani (Cosimo Delli Carpini di Isernia), Real Colombo-Grifone Gialloverde (Vincenzo Castropignano di Ercolano), Virtus Partenope-Roma Decimoquarto (Antonio Romanelli di Lanciano)