Calcio femminile: Arbitri e programma gare della Serie A I Dolci Sapori e della B

Sabato 17 novembre alle 14.30 si gioca la 6^ giornata della Serie A I Dolci Sapori. Res Roma-AGSM Verona sarà trasmessa in diretta streaming. Domenica spazio alla B

ROMA, 17 NOVEMBRE – La Serie A I Dolci Sapori è giunta alla 6^ giornata in programma domani sabato 18 novembre alle ore 14.30. Unico posticipo Chievo Verona-Brescia con calcio d’inizio fissato domenica 19 alle 18.00. Res Roma-AGSM Verona sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e sul sito web ufficiale calciofemminile.lnd.it.

Ravenna Women-Fiorentina WS (Andrè Scialla di Vicenza), Mozzanica-Pink Bari (Simone Battiato di Genova), Res Roma-AGSM Verona (Luca Cerioli di Livorno), Tavagnacco-Empoli Ladies (Luca Selvatici di Rovigo), Juventus-Sassuolo (Ernesto Pinchetti di Sesto San Govanni), Chievo Verona-Brescia (Marco Manicardi di Modena).Domenica 19 novembre alle 14.30 si disputa la 9^ giornata dei gironi A e C (6^ B e D) della Serie B. Due le variazioni d’orario, alle 14.00 prende il via Marcon-Sassari Torres, alle 15.00 Milan Ladies-Caprera. Quattro i cambi di campo: Florentia-Romagnano si disputa al “Nesi “di Tavarnuzze (Fi), Real Meda-Riozzese al “Busnelli” di Meda (Mi), Inter Milano-Como al Campo N^2 (erba artificiale) del Centro Sportivo di Sedriano (Mi) e Imolese-Castelnuovo al Comunale di Sesto Imolese (Bo).Le designazioni arbitraliArezzo-Torino (Emanuele Tartarone di Frosinone), Florentia-Romagnano (Massimiliano Moretti di San Benedetto del Tronto), Lavagnese-Novese (Matteo Franzoni di Lovere), Grifo Perugia-Musiello Saluzzo (Fabrizio Pacella di Roma 2), Lucchese-Amicizia Lagaccio (Alessio Ferranti di Perugia), Molassana Boero-Juventus Torino (Riccardo Fichera di Milano), Pisa-Luserna (Gabriele Pette di Bologna).Azalee-Atletico Oristano (Michele Cirio di Livorno), Inter Milano-Como (Alessio Schiavon di Treviso), Milan Ladies-Caprera (Sergio Palmieri di Conegliano), Marcon-Sassari Torres (Francesco Fabello di Trento), Orobica-Fiammamonza (Deborah Bianchi di Prato), Real Meda-Riozzese (Silvia Gasperotti di Rovereto).Bologna-Graphistudio Pordenone (Thomas Bonci di Pesaro), Castelvecchio-Pro San Bonifacio (Federico Masilunas di Pisa), Trento Clarentia-Unterland Damen (Mirko Matera di Bergamo), San Marino-Riccione (Daljit Singh di Macerata), Fortitudo Mozzecane-Vicenza (Alessandro Costa di Novara), Imolese-Castelnuovo (Federico Landucci di Pisa), Permac Vittorio Veneto-La Saponeria Unigross Pescara (Piero Marangone di Udine), Brixen Obi-Jesina (Kevin Bonacina di Bergamo)Catania-Roma Decimoquarto (Stefania Genoveffa Signorelli di Paola), Nebrodi-Grifone Gialloverde (Enrico Gigliotti di Cosenza), Lazio Women-Salento Women Soccer (Oscar Ozzella di Benevento), Napoli Dream Team-Chieti (Alessio De Vincentis di Taranto), Real Colombo-Roma (Antonio Romanelli di Lanciano), Virtus Partenope-Latina (Maria Teresa Travascio di Moliterno).