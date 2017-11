Calcio femminile: Arbitri e programma gare della Serie A I Dolci Sapori e della B. Sabato 11 novembre alle 14.30 si gioca la 5^ giornata della Serie A I Dolci Sapori. Fiorentina Women’s-Tavagnacco sarà trasmessa in diretta streaming. Domenica c’è la Serie B

ROMA, 10 NOVEMBRE – Tutto pronto per la 5^ giornata Serie A I Dolci Sapori in programma domani sabato 11 novembre alle ore 14.30. Unico anticipo Pink Bari-Juventus con calcio d’inizio fissato alle 14.00. Fiorentina Women’s-Tavagnacco sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e sul sito web ufficiale calciofemminile.lnd.it.

I Dolci SaporiEmpoli Ladies-Res Roma (Angelo Moretti di Città di Castello), AGSM Verona-Mozzanica (Andrea Faccini di Parma), Sassuolo-Chievo Verona (Luca Pileggi di Bergamo), Brescia-Ravenna Women (Deborah Bianchi di Prato), Fiorentina Women’s-Tavagnacco (Davide Giacometti di Gubbio), Pink Bari-Juventus (Simone D’Incecco di Perugia).Domenica 12 novembre alle 14.30 si disputa l’8^ giornata dei gironi A e C (5^ B e D) della Serie B. Il turno si apre con un anticipo al sabato allo stesso oario, si tratta del match del girone B Sassari Torres-Real Meda. Riguardo il programma di domenica, quattro le variazioni di orario: alle 14.00 prende il via Caprera-Inter Milano, alle 16.30 Torino-Molassana Boero, alle 17.00 Luserna-Grifo Perugia (campo “Maria Luisa Pavia” di Chieri) e Grifone Gialloverde-Napoli Dream Team.Le partite della 7^ e 4^ giornata dei gironi A e D della Serie B Lavagnese-Musiello Saluzzo e Real Colombo-Grifone Gialloverde, non disputata lo scorso 5 novembre e sospesa all’8’ del primo tempo per impraticabilità del campo dovuta al maltempo, saranno recuperate rispettivamente il 22 novembre alle 15.00 e il 15 dello stesso mese alle 21.30.Juventus Torino-Pisa (Alessio Marra di Mantova), Ligorna-Arezzo (Emanuele Ceriello Chieri), Musiello Saluzzo-Florentia (Alessandro Tiraboschi di Bergamo), Novese-Lucchese (Francesco Burlando di Genova), Romagnano-Lavagnese (Abdoulaye Diop di Treviglio), Luserna-Grifo Perugia (Davide Fera di Gallarate), Torino-Molassana Boero (Gioele Iacobellis di Pisa).Padova-Orobica (Lorenzo Maccarini di Arezzo), Caprera-Inter Milano (Valerio Pezzopane De L’Aquila), Como-Marcon (Matteo Campagni di Firenze), Sassari Torres-Real Meda (Valerio Bocchini di Roma 1), Fiammamonza-Milan Ladies (Umberto Crainich di Conegliano), Riozzese-Azalee (Dylan Marin di Portogruaro).Castelvecchio-Bologna (Fabio Cattaneo di Monza), Riccione-Permac Vittorio Veneto (Andrea Arnone di Empoli), Graphistudio Pordenone-Imolese (Anna Scapolo di Padova), La Saponeria Unigross Pescara-Trento Clarentia (Antonio Di Reda di Molfetta), Jesina-Fortitudo Mozzecane (Silvio Torreggiani di Civitavecchia), Pro San Bonifacio-Brixen Obi (Giovanni Agostoni di Milano), Unterland Damen-San Marino (Emanuele Damiani di Sondrio), Castelnuovo-Vicenza (Flavio Fantozzi di Civitavecchia).Apulia Trani-Nebrodi (Filippo Colaninno di Nola), Chieti-Real Colombo (Carlo Palumbo di Bari), Grifone Gialloverde-Napoli Dream Team (Alessio Ferranti di Perugia), Roma-Catania (Domenico Leone di Barletta), Roma Decimoquarto-Lazio Women (Stefania Menicucci di Lanciano), Salento Women Soccer-Virtus Partenope (Vito Guerra di Venosa).