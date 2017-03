Calcio femminile: Campionato, programma e arbitri della 7^ di ritorno di A e B Sabato e domenica 25 e 26 marzo alle ore 15.00

ROMA, 24 MARZO – Il campionato di Serie A compie uno scatto prima della sosta per gli impegni delle nazionali. Sabato 25 marzo alle ore 15.00 si giocano le partite della 7^ giornata di ritorno. Dopo questo turno le squadre torneranno in campo il 22 aprile. Grande attesa per il big match Brescia-Fiorentina Women’s che sarà trasmesso in diretta su Top Planet (canale 63 del digitale terrestre) e sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. I risultati e la classifica di Serie A troveranno spazio all’interno della trasmissione 90esimo minuto Serie B, in onda su Rai 2 sabato 25 marzo a partire dalle ore 18.10.

Brescia-Fiorentina Women’s (Arbitro Roberto Lovison di Padova; Assistenti di linea Pietro Simonazzi di Mantova e Pietro Vito Santo P. Russo di Milano), Cuneo-Como (William Villa di Rimini, Anthony Cusumano di Collegno e Enrico Testa di Cuneo), Chieti-Tavagnacco (Pierpaolo Natilla di Molfetta, Stefano Coccagna di Teramo e Alessandro Morelli di Pescara), Mozzanica-Luserna (Andrè Scialla di Vicenza, Antonio Monardo di Bergamo e Antonio Minieri di Lomellina), Res Roma-Jesina (Cristian Robilotta di Sala Consilina, Luca Passeri di Roma 1 e Gabriele Picini di Roma 2), San Zaccaria-AGSM Verona (Filippo Ridolfi di Pesaro, Nicolò Vallicelli di Cesena e Salvadore Tola di Cesena).La 7^ giornata di ritorno della Serie B si gioca domenica 26 marzo alle ore 15.00. L’unica variazione d’orario riguarda Atletico Oristano-Alessandria con calcio d’inizio fissato alle ore 15.30. Quattro i cambi di campo: Marco-Arezzo si gioca al “Gaggio” di Marcon, Udinese-Sassuolo al “G. Bearzi” di Udine, Riozzese-Sudtirol Damen all’ Ugo Guazzelli di Cerro al Lambro Frazione di Riozzo (erba artificiale) e Apulia Trani-Roma XIV al comunale degli Ulivi di Andria.Atletico Oristano-Alessandria (Andrea Beretta di Monza), Juventus Torino-Torino (Deborah Bianchi di Prato), Ligorna-Amicizia Lagaccio (Alessandro Costa di Novara), Molassana Boero-Caprera (Gabriele Restaldo di Ivrea), Musiello Saluzzo-Empoli Ladies (Davide Conti di Seregno), Novese-Lucchese (Alessio Caporale di Abbiategrasso).Castelvecchio-Padova (Simone Pistarelli di Fermo), Imolese-Gordige (Niccolò Turrini di Firenze), La Saponeria Unigross Pescara-Grifo Perugia (Luca Capriuolo di Bari), Marcon-Arezzo (Fabian Brognati di Ferrara), New Team Ferrara-Permac Vittorio Veneto (Andrea Beldomenico di Jesi), Udinese-Sassuolo (Matteo Frosi di Treviglio), Virtus Padova-Sammarinese (Marco Manicardi di Modena).Azzurra san Bartolomeo-Inter Milano (Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa), Fimauto Valpolicella-Pro San Bonifacio (Alessandro Scifo di Trento), Milan Ladies-Trento Clarentia (Leonardo Tesi di Lucca), Real Meda-Orobica (Thomas Alfieri di Treviso), Riozzese-Sudtirol Damen (Andrea Furlan di San Donà di Piave), Unterland Damen-Azalee (Giuseppe Mansueto di Verona), Vicenza-Fortitudo Mozzecane (Silvia Gasperotti di Rovereto).Apulia Trani-Roma XIV (Luigi Junior Palmieri di Avellino), Domina Neapolis-Roma (Stefania Menicucci di Lanciano), Latina-Pink Bari (Samuele Andreano di Prato), Grifone Gialloverde-Salento Women Soccer (Marco Baronti di Pistoia), Lazio Women-Nebrodi (Niccolò Fucci di Salerno), Napoli-Napoli Dream Team (Mario Perri di Roma 1).

