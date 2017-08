Calcio femminile - Coppa Italia 2017/2018, si parte il 27 agosto, ecco la composizione del I° turno

ROMA, 2 AGOSTO - Il 27 agosto prende il via la Coppa Italia 2017/2018 a cui partecipano le 69 squadre ammesse in Serie A e B. Il calendario si sviluppa su tre turni, quarti, semifinali e finale.

La Fiorentina Women’s entra in gioco al III° turno in quanto vincitrice di Coppa e Campionato. Il Primo turno è organizzato in accoppiamenti con partite di andata e ritorno rispettivamente il 27 agosto e 10 settembre, e triangolari con sfide il 27 agosto, 3 e 10 settembre tutte alle ore 16.30. I raggruppamenti sono stati stabiliti secondo vicinorietà chilometrica. Passano alla fase successiva le prime di ogni triangolare e le vincenti degli abbinamenti. Dal secondo turno fino alla finale le partite saranno di sola andata ad eliminazione diretta per rendere la competizione snella e avvincente. Gli abbinamenti dei turni successivi sono stati già stabiliti secondo tabellone tennistico (per maggiori info consulta il comunicato ufficiale).Questa la composizione del I° turno:T1 Tavagnacco, Graphistudio Pordenone, Permac Vittorio VenetoA2 Brixen, Unterland DamenA3 Trento Clarentia, VicenzaA4 Padova, MarconA5 Pro San Bonifacio, Fimauto ValpolicellaA6 AGMS Verona, Fortitudo MozzecaneA7 Mozzanica, OrobicaA8 Fiammamonza, Real MedaT9 Caprera, Atletico Oristano, Torres SassariA10 Milan Ladies, Inter MilanoA11 Riozzese, BresciaA12 Como, AzaleeA13 Romagnano, Juventus TorinoA14 Torino, JuventusA15 San Bernardo Luserna, Musiello SaluzzoT16 Molassana Boero, Novese, LigornaA17 Amicizia Lagaccio, Giovanile LavagneseA18 Sassuolo, BolognaA19 Imolese, S.ZaccariaT20 Castelvecchio, San Marino Academy, RiccioneT21 Lucchese, Empoli Ladies, PisaA22 Florentia, ArezzoA23 Jesina, Grifo PerugiaT24 Castelnuovo, La Saponeria Unigross, ChietiT25 Lazio Women, Latina, Grifone GialloverdeA26 Real ColomboA27 Nebrodi, CataniaA28 Res Roma, Roma FemminileA29 Napoli Femminile, Virtus PartenopeT30 Apulia Trani, Pink Sport Time, Salento Women