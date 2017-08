Calcio Femminile - Coppa Italia: si alza il sipario sulla stagione di calcio femminile 2017/2018

Coppa Italia: si alza il sipario sulla stagione di calcio femminile 2017/2018. Domenica 27 agosto alle 16.30 le gare della 1^ giornata del 1^ turno

ROMA, 25 AGOSTO - Scatta la stagione 2017/2018 del calcio femminile con la 1^ giornata del 1^ turno di Coppa Italia in programma domenica 27 agosto alle 16.30. In campo le squadre impegnate nell’andata degli accoppiamenti e nella prima giornata dei triangolari. Sono coinvolti tutte e 69 i sodalizi di A e B tranne la Fiorentina Women’s qualificata direttamente al 3^ turno perché detentrice del trofeo nonché campionessa d’Italia. L’unica variazione d’orario riguarda Lucchese-Empoli Ladies che prenderà il via alle ore 20.00. Lavagnese-Amicizia Lagaccio si gioca sull’erba artificiale del campo sportivo “Umberto Macera” di Rapallo (Ge), Florentia-Arezzo a Castello (Fi), Apulia Trani-Salento Women Soccer al campo di Corato (Ba).

Sarà un turno movimentato da ben quindici posticipi: sabato 2 settembre si disputano Brescia-Riozzese (16.30), Bologna-Sassuolo (17.00) e Como-Azalee (18.30). Domenica 3 settembre alle 16.30 è il turno di Padova-Marcon (“Silvio Appiani” di Padova), Juventus Torino-Romagnano, Latina-Lazio Women, Res Roma-Roma (comunale di Tor Bella Monaca), Virtus Partenope-Napoli, San Zaccaria-Imolese (16.00), Milan Ladies-Inter Milano e Roma Decimoquarto-Real Colombo (17.00), AGSM Verona-Fortitudo Mozzecane (17.30), Fiammamonza-Real Meda (20.30). Chiudono la 1^ giornata del 1^ turno domenica 10 settembre sempre alle 16.30 Caprera-Atletico Oristano, Nebrodi-Catania.Queste le designazioni arbitrali (in attesa delle designazioni dei CR)T1 Permac Vittorio Veneto-Graphistudio Pordenone; Riposa TavagnaccoA2 Unterland Damen-Brixen (Daniel Frattari di Bolzano)A3 Trento Clarentia-Vicenza (Zihadul Azam di Arco Riva)A4 Padova-MarconA5 Pro San Bonifacio-Fimauto ValpolicellaA6 AGMS Verona-Fortitudo MozzecaneA7 Orobica-MozzanicaA8 Fiammamonza-Real MedaT9 Caprera-Atletico Oristano; Riposa Torres SassariA10 Milan Ladies-Inter MilanoA11 Brescia-RiozzeseA12 Como-AzaleeA13 Juventus Torino-RomagnanoA14 Torino-JuventusA15 Musiello Saluzzo-San Bernardo LusernaT16 Novese-Molassana Boero; Riposa LigornaA17 Giovanile Lavagnese-Amicizia Lagaccio (Andrea Bassi di Genova)A18 Bologna-SassuoloA19 S.Zaccaria-ImoleseT20 Castelvecchio-Riccione; Riposa San Marino AcademyT21 Lucchese-Empoli Ladies; Riposa PisaA22 Florentia-ArezzoA23 Grifo Perugia-Jesina (Giovanni Fiorucci di Gubbio)T24 La Saponeria Unigross-Castelnuovo (Davide Sciubba di Pescata) Riposa ChietiT25 Latina-Lazio Women; Riposa Grifone GialloverdeA26 Roma Decimoquarto-Real ColomboA27 Nebrodi-CataniaA28 Res Roma-Roma FemminileA29 Virtus Partenope-NapoliT30 Apulia Trani-Salento Women (Fabrizio Consales di Foggia) Riposa Pink Sport Time



F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti