Calcio Femminile: Double Fiorentina, anche la Coppa Italia è sua. La rete di Alia Guagni decide la finale con il Brescia. E’ festa viola che riesce nell’impresa di conquistare scudetto e coppa nella stessa stagione.

17 GIUGNO - La Fiorentina alza la Coppa Italia 2016/2017, la prima della sua storia. Si tratta del secondo trofeo in stagione per la formazione guidata da Fattori e Cincotta, dopo la conquista anche del primo scudetto. Battuto in finale per 1-0 il Brescia, grazie alla rete di Alia Guagni. Sede della sfida è stato lo stadio “Il Noce”, messo a disposizione dall’Asd Noceto con la collaborazione del Comitato Emilia Romagna della Lega Nazionale Dilettanti.

E proprio per la LND c'erano il delegato al Calcio Femminile e vicepresidente per l'area Sud Sandro Morgana, la coordinatrice del Dipartimento Calcio Femminile Alessandra Signorile ed il presidente del CR Emilia Romagna Paolo Braiati oltre ad alcuni delegati regionali e componenti del Dipartimento Calcio Femminile. Sugli spalti anche il CT della Nazionale, Antonio Cabrini e la responsabile dell'Area Sviluppo Calcio Femminile della FIGC Patrizia Recandio. “Complimenti alla Fiorentina per il successo – ha commentato Morgana - ma va reso onore ad entrambi le squadre per l’impegno in campo, scrivendo un’altra bella pagina di calcio femminile. Nonostante le questioni sollevate nei giorni scorsi, la gara si è giocata in impianto adeguato e davanti a tanto pubblico”. Subito sono arrivate le congratulazioni del presidente LND Cosimo Sibilia: “Congratulazioni alla Fiorentina per aver centrato tutti gli obiettivi stagionali. Ed ora in bocca al lupo alle viola ed al Brescia che rappresenteranno l’Italia nella prossima Champions League”.LA GARA - Fiorentina subito avanti dopo 5 minuti con Guagni che batte Marchitelli con un pallonetto. Orlandi raddoppia all’8’ ma l’arbitro annulla per fuorigioco. La migliore occasione per il Brescia capita al 44’ sui piedi di Rosucci che, invece di concludere a rete, cerca il passaggio in area per Tarenzi. Nella ripresa le migliori occasioni per le viola sono di Mauro e Bonetti. Il Brescia cerca invano il pari con le chance costruite da Rosucci e Bonansea.BRESCIA-FIORENTINA 0-1Reti: 5’ Guagni (F)BRESCIA: Marchitelli, D’Adda, Cernoia, Rosucci, Sabatino, Girelli (dal 72’st Serturini), Bonansea, Gama, Tarenzi (dal 60’st Fuselli), Salvai, Mele (dal 1’st Eusebio); a disp. Caesar, Tyryshkina, Lenzini, Manieri; All. BertoliniFIORENTINA: Ohstrom, Guagni, Linari, Adami, Orlandi, Mauro, Bonetti, Bartoli, Vigilucci (dal 73’st Caccamo), Carissimi, Tortelli; a disp. Durante, Binazzi, Salvadori Rinaldi, Caccamo, Zazzera, Fusini, Ferrandini; All. Fattori-CincottaArbitro: Stefania Menicucci (Lanciano)ALBO D'ORO (Edizioni recenti)La Coppa Italia Femminile è stata istituita nella stagione 1971/1972. La prima squadra ad aggiudicarsi il trofeo fu la Roma. E' invece la Torres la formazione più titolata della competizione. Ha vinto 8 volte la Coppa Italia, la prima nel 1991 come Women Sassari, l'ultima nel 2011. 3 successi per il Verona e per il Brescia.2016/2017 Fiorentina2015/2016 Brescia2014/2015 Brescia2013/2014 Tavagnacco2012/2013 Tavagnacco2011/2012 Brescia2010/2011 Torres2009/2010 Reggiana2008/2009 Bardolino Verona2007/2008 Torres2006/2007 Bardolino Verona2005/2006 Bardolino Verona2004/2005 Torres