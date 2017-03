Calcio femminile: in campo i gironi B e C della Serie B e gli anticipi di Coppa Sabato e domenica 1 e 2 aprile si giocano le partite dell’8^ di ritorno dei gironi B e C della B, e gli anticipi del 3^ turno di Coppa Italia

ROMA 31 MARZO – Fermo il campionato di Serie A e due gironi di Serie B per gli impegni delle nazionali, questo fine settimana è dedicato alle partite dell’8^ di ritorno dei gironi B e C del campionato di Serie B ed ai due anticipi del 3^ turno di Coppa Italia. Domenica 2 aprile alle ore 15.00 scende in campo metà Serie B. Inter Milano-Milan Ladies è stata posticipata a mercoledì 12 aprile (ore 21.00). Azalee-Real Meda prende il via alle 12.00, Orobica-Fimauto Valpolicella si gioca al “G. Facchetti” di Cologno al Serio.

Il 3^ turno di Coppa Italia si apre con due anticipi. Sabato 1 aprile alle 15.00 si affrontano Novese e Mozzanica (Arbitro Alessio Angiolari di Ostia). Domenica 2 alle 12.00 si gioca Nebrodi-Fiorentina Women’s (Adolfo Baratta di Rossano).Sassuolo-La Saponeria Unigross (Raimondo Borriello di Arezzo), Grifo Perugia-Imolese (Dario Di Francesco di Ostia), Gordige-New Team Ferrara (Ermal Bullari di Brescia), Permac Vittorio Veneto-Castelvecchio (Nicolae Bogdan Sfira di Pordenone), Padova-Virtus Padova (Valerio Crezzini di Siena), Sammarinese-Marcon (Giacomo Casalini di Pontedera), Arezzo-Udinese (Andrea Pasqualetto di Aprilia).Orobica-Fimauto Valpolicella (Matteo Mori di La Spezia), Pro San Bonifacio-Riozzese (Andrea Castagnoli di Reggio Emilia), Sudtirol Damen-Vicenza (Andrea Rizzello di Cuneo), Fortitudo Mozzecane-Azzurra San Bartolomeo (Andrea Zanotti di Pavia), Trento Clarentia-Unterland Damen (Andrea Bordin di Bassano del Grappa), Azalee-Real Meda (Edoardo Papale di Torino).F.I.G.C.