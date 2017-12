Calcio femminile: L’8^ giornata della Serie A “I Dolci Sapori” e la 12^ della B

Cinque partite in programma sabato 9 dicembre alle 14.30, il derby Atalanta-Brescia su Facebook LND. Anticipo spettacolare al venerdì, Juventus-Fiorentina alle 20.45 in diretta su RaiSport

ROMA, 7 DICEMBRE - La Serie A I Dolci Sapori si appresta a vivere l’ultimo turno prima della pausa per le feste natalizie. L’8^ giornata, in programma sabato 9 dicembre alle ore 14.30, si apre con un anticipo d’autore: Juventus-Fiorentina Women’s andrà in scena venerdì 8 alle ore 20.45, la gara sarà trasmessa in diretta televisiva su RaiSport con la telecronaca di Antonello Orlando e il commento tecnico di Patrizia Panico. Il derby Atalanta Mozzanica-Brescia sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e sul sito web ufficiale calciofemminile.lnd.it con la telecronaca di Marco Calabresi.

Le telecamere di RaiSport quindi riprenderanno una sfida storica del calcio maschile che vive ora la sua prima assoluta in ambito femminile. La Juve dei record, unica squadra ad aver vinto tutte le partite, miglior attacco e seconda difesa del campionato, affronta le campionesse in carica viola distanti nove punti dalla vetta. La nuova pretendente al trono cerca di spodestare la regina della scorsa stagione in una sfida tutta da vivere. Affascinante anche il match che gli appassionati potranno gustarsi in diretta sulla pagina Facebook della LND. Da otto stagioni il derby Atalanta Mozzanica-Brescia è una delle gare più importanti del campionato. Le leonesse, fin qui sempre vincenti lontano da casa, vantano sei punti di vantaggio sulle orobiche che hanno fatto il pieno di punti nelle ultime tre giornate ma finora hanno vinto solo una volta davanti ai propri tifosi. Ex di lusso Valentina Giacinti che dopo aver segnato valanghe di gol nei quattro anni con il Mozzanica torna a casa per la prima volta con una maglia diversa.Tavagnacco-AGSM Verona è la classica del calcio femminile con ben 35 precedenti. La squadra della bomber Lana Clelland (10 gol), a punteggio pieno in casa, è pronta a difendere la terza piazza con le scaligere alla ricerca del successo esterno che manca dalla 2^ giornata.Interessante anche Chievo Verona-Ravenna Women. Le clivensi cercano la vittoria che sfugge da due turni, le romagnole rincorrono il primo successo esterno stagionale. La Res Roma che ha conquistato sei dei suoi nove punti sul proprio terreno di gioco ospita il fanalino di coda Sassuolo ancora a secco di punti. Empoli-Pink Bari è un’importante sfida salvezza con entrambe le squadre a quota quattro punti. Le toscane vogliono centrare la prima vittoria interna in campionato, le baresi la prima esultanza esterna stagionale.Juventus-Fiorentina Women’s (Stefania Menicucci di Lanciano), Chievo Verona-Ravenna Women (Davide Fera di Gallarate), Atalanta Mozzanica-Brescia (Aleksandar Djurdjevic di Trieste), Res Roma-Sassuolo (Sergio Balbo di Caserta), Empoli-Pink Bari (Fabrizio Pacella di Roma 2), Tavagnacco-AGSM Verona (Luca Pileggi di Bergamo).La 12^ giornata della Serie B (la 9^ per i gironi e D) si gioca domenica 10 dicembre alle ore 14.30. Quattro le variazioni d’orario, alle 13.30 prende il via Como-Padova, alle 14.00 Azalee-Marcon, Caprera-Fiammamonza e Sassari Torres-Orobica. Quest’ultima gara si gioca sull’erba artificiale del “W.Frau” di Ossi (Ss). Latina-Real Colombo si disputa al “Domenico Francioni” di Latina.Il fine settimana si apre con ben tre recuperi in programma domani venerdì 8 dicembre alle ore 14.30. Si tratta delle partite della 6^ e 7^ giornata del girone A Musiello Saluzzo-Lucchese (Arbitro Ernesto Pinchetti di Sesto San Giovanni) e Amicizia Lagaccio-Novese (Michele Molinaroli di Piacenza; campo “S. Pertini” di Genova), la 7^ del girone C San Marino-Castelnuovo Women (Thomas Bonci di Pesaro).Amicizia Lagaccio-Grifo Perugia (Simone gauzolino di Torino), Lucchese-Florentia (Sebastian Petrov di Roma 1), Juventus Torino-Torino (Mauro Stabile di Padova), Luserna-Ligorna (Ermal Bullari di Brescia), Musiello Saluzzo-Arezzo (Fabio Cattaneo di Monza), Romagnano-Molassana Boero (Giovanni Agostoni di Milano), Novese-Pisa (Alessandro Tiraboschi di Bergamo).Sassari Torres-Orobica (Flavio Fantozzi di Civitavecchia), Riozzese-Mila Ladies (Andrè Scialla di Vicenza), Atletico Oristano-Inter Milano (Valerio Bocchini di Roma 1), Azalee-Marcon (Mirko Cimmarusti di Novara), Caprera-Fiammamonza (Marco Marchioni di Rieti), Como-Padova (Andrea Faccini di Parma).La Saponeria Unigross-Castelvecchio (Emanuele Tartarone di Frosinone), Riccione-San Bonifacio (Lorenzo Maccarini di Arezzo), San Marino-Fortitudo Mozzecane (Andrea Arnone di Empoli), Vicenza-Imolese (Emanuele Damiani di Sondrio), Castelnuovo Women-Trento Clarentia (Davide Giacometti di Gubbio), Unterland Damen-Brixen Obi (Abdoulaye Diop di Treviglio), Jesina-Bologna (Deborah Bianchi di Prato), Pordenone-Permac Vittorio Veneto (Simone Sfirro di Reggio Emilia).Chieti-Grifone Gialloverde (Domenico Leone di Barletta), Roma-Apulia Trani (Vincenzo Castropignano di Ercolano), Roma Decimoquarto-Nebrodi (Simone D’Incecco di Perugia), Salento Women-Napoli Dream Team (Maria Travascio di Moliterno), Virtus Partenope-Catania (Carlo Palumbo di Bari).