Calcio femminile: L\'8° giornata di ritorno della Serie A e B

ROMA, 21 APRILE – Dopo la sosta per le nazionali torna la Serie A con l’8^ giornata di ritorno in programma sabato 22 aprile alle ore 15.00.

I risultati e la classifica di Serie A troveranno spazio all’interno della trasmissione 90esimo minuto Serie B, in onda su Rai 2 sabato 22 aprile a partire dalle ore 18.10. Le gare Fiorentina Women’s-San Zaccaria e Como-Brescia saranno trasmesse in diretta streaming rispettivamente sui siti web ufficiali del Brescia BCF TV e della Fiorentina Violachannel.Tavagnacco-Res Roma (Arbitro Andrè Scialla di Vicenza, Assistenti di linea Francesco Maria Camber di Trieste e Daniele Carbone di Trieste), Jesina-Cuneo (Leonardo Funari di Roma 1, Francesca Zitti di Jesi e Brenda Mosca di Ancona), Como-Brescia (Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa, Stefano Cossovich di Varese e Gabriele Bertelli di Busto Arsizio), Fiorentina Women’s-San Zaccaria (Mattia Ubaldi di Roma 1, Fabio Mauriello di Prato e Samuele Scali di Prato), AGSM Verona-Mozzanica (Nicolae Bogdan Sfira di Pordenone, Michele Alessio Artale di Padova e Giovanni Boato di Padova), Luserna-Chieti (Andrea Beretta di Monza, Anthony Cusumano di Collegno e Mirko De Mare di Chivasso).è giunta all’8^ giornata di ritorno per i gironi A e D, la 10^ per quelli C e D. Le squadre scenderanno in campo domenica 23 aprile alle ore 15.00. Due gli anticipi d’orario, alle 11.00 prende il via Salento Women-Domina Neapolis al comunale di San Donato di Lecce, alle 14.30 scatta Caprera-Ligorna. Empoli Ladies-Juventus Torino si gioca sul campo “Alessandro Palatresi” di Cerreto Guidi (Fi), Udinese-La Saponeria Unigross sul campo sportivo di via Friuli di Udine e Amicizia Lagaccio-Atletico Oristano al “Sandro Pertini” di Genova.Designazioni arbitraliAlessandria-Musiello Saluzzo (Emanuele Ceriello di Chiari), Amicizia Lagaccio-Atletico Oristano (Diego Peloso di Nichelino), Caprera-Ligorna (Mario Perri di Roma 1), Empoli Ladies-Juventus Torino (Enrico Guerra di Gubbio), Lucchese-Molassana Boero (Tommaso Righi di Bologna), Torino-Novese (Giorgio Bozzetto di Bergamo)Arezzo-Virtus Padova (Alberto Caciotti di Albano Laziale), Padova-New Team Ferrara (Luca Noè Marseglia di Milano), Sammarinese-Castelvecchio (Anna Scapolo di Padova), Gordige-Grifo Perugia (Andrea Zanotti di Rimini), Permac Vittorio Veneto-Imolese (Matteo Dellasanta di Trieste), Sassuolo-Marcon (Simone Pistarelli di Fermo), Udinese-La Saponeria Unigross (Giuseppe Mansueto di Verona).Azalee-Milan Ladies (Julio Milan Silvera di Valdarno), Trento Clarentia-Azzurra San Bartolomeo (Davide Faraon di Conegliano), Inter Milano-Vicenza (Samuele Andreano di Prato), Fortitudo Mozzecane-Riozzese (Raimondo Borriello di Arezzo), Orobica-Unterland Damen (Mirko Giuseppe Cimmarusti di Novara), Real Meda-Fimauto Valpolicella (Deborah Bianchi di Prato), Sudtirol Damen Bolzano-Pro San Bonifacio (Stefano Peletti di Crema).Nebrodi-Apulia Trani (Giuseppe Rispoli di Locri), Napoli Dream Team-Lazio Women (Valerio Vogliacco di Bari), Pink Bari-Grifone Gialloverde (Maria Teresa Travascio di Moliterno), Roma-Napoli (Vincenzo Andreano di Foggia), Roma XIV-Latina (Valerio Pezzopane de L’Aquila), Salento Women Soccer-Domina Neapolis (Stefano Milone di Taurianova).



