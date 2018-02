Calcio Femminile - #lAltraMetàdelCalcio: arbitri e programma gare della 13^ giornata

Calcio femminile: Arbitri e programma della Serie A e B Sabato 10 febbraio alle 14.30 si gioca la 13^ giornata. Sassuolo-Brescia in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della LND. Domenica alle 14.00 Verona-Ravenna in diretta su RaiSport, alle 14.30 in campo la B

Roma, 9 febbraio 2018 – La Serie A di calcio femminile si appresta a tagliare il traguardo della 13^ giornata in programma sabato 10 febbraio alle 14.30. Pink Bari-Fiorentina Women’s prende il via alle 11.00. Sassuolo-Brescia sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e sul sito web ufficiale calciofemminile.lnd.it. Le telecamere di RaiSport riprenderanno in diretta AGSM Verona-Ravenna, il posticipo della giornata in programma domenica 11 febbraio alle ore 14.00 con telecronaca di Antonello Orlando.

Le designazioni arbitrali

Agsm Verona-Ravenna (Giovanni Agostoni di Milano), Empoli-Chievo Verona (Federico Spinetti di Albano Laziale), Atalanta-Tavagnacco (Dylan Marin di Portogruaro), Pink Bari-Fiorentina Women’s (Cristiano Ursini di Pescara), Res Roma-Juventus (Agostino De Santis di Campobasso), Sassuolo-Brescia (Sergio Palmieri di Conegliano).

SERIE B

Domenica 11 febbraio alle ore 14.30 si gioca la 20^ giornata dei gironi A e C, la 17^ del B e D. Il turno si apre con un anticipo al sabato allo stesso orario, si tratta di Sassari Torres-Azalee. Due le variazioni d’orario, alle 11.30 si disputa Riozzese-Atletico Oristano e alle 17.00 Riccione-Women Soccer Castelnuovo. I cambi di campo: Musiello Saluzzo-Amicizia Lagaccio si gioca al campo “Giordanengo” di Saluzzo (Cn), Luserna-Lucchese al “Beppe Viola” di Torino, Ligorna-Grifo Perugia al “Sandro Pertini” di Genova Multedo, Padova-Milan Ladies allo stadio “Appiani” di Padova, Chieti-Catania al “Marcantonio” in località Cantò Cepagatti (Pe).

Le designazioni arbitrali

Girone A: Arezzo-Pisa (Alessio Ferranti di Perugia), Juventus Torino-Lavagnese (Marco Peletti di Crema), Ligorna-Grifo Perugia (Giacomo Lencioni di Lucca), Musiello Saluzzo-Amicizia Lagaccio (Mirko Matera di Bergamo), Romagnano-Novese (Michele Cirio di Savona), San Bernardo Luserna -Lucchese (Francesco Fabello di Trento), Torino-Florentia (Stefano Peletti di Crema).

Girone B: Padova-Milan Ladies (Michele Molinaroli di Piacenza), Caprera-Marcon (Francesco Gai di Carbonia), Como-Real Meda (Christophe Barmasse di Aosta), Sassari Torres-Azalee (Sebastian Petrov di Roma 1), Fiammamonza-Inter Milano (Luca Selvatici di Rovigo), Riozzese-Atletico Oristano (Davide Gandino di Alessandria).

Girone C: Castelvecchio-Brixen (Umberto Crainich di Conegliano), Riccione-Castelnuovo (Daljit Singh di Macerata), Pordenone-Fortitudo Mozzecane (Alessandro Tiraboschi di Bergamo), La Saponeria Unigross-Imolese (Domenico Mallardi di Bari), Jesina-San Marino (Flavio Fantozzi di Civitavecchia), Vittorio Veneto-Bologna (Riccardo Fichera di Milano), Pro San Bonifacio-Trento Clarentia (Matteo Campagni di Firenze), Unterland Damen-Vicenza (Alessio Marra di Mantova).

Girone D: Apulia Trani-Napoli Dream Team (Antonio Romanelli di Lanciano), Chieti-Catania (Fabrizio Pacella di Roma 2), Grifone Gialloverde-Real Colombo (Alessio Perillo di Napoli), Roma -Lazio (Matteo Canci di Carrara), Roma Decimoquarto-Virtus Partenope (Deborah Bianchi di Prato), Salento Women Soccer-Latina (Niccolo' Fucci di Salerno).