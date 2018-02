Calcio Femminile - #lAltraMetàdelCalcio: Arbitri e programma gare della Serie A e B

Calcio femminile: Arbitri e programma della Serie A e B. Sabato 3 febbraio alle 14.30 si gioca la 12^ giornata. Ravenna-Empoli in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della LND. Domenica alle 15.45 Juventus-Atalanta in diretta su RaiSport, alle 14.30 in campo la B

ROMA, 2 FEBBRAIO – Con le partite della 12^ giornata in programma sabato 3 febbraio alle 14.30 scatta il girone di ritorno della Serie A di calcio femminile. Fiorentina Women’s-AGSM Verona prende il via alle 18.00. Ravenna-Empoli sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e sul sito web ufficiale calciofemminile.lnd.it. Le telecamere di RaiSport riprenderanno in diretta Juventus-Atalanta, il posticipo della giornata in programma domenica 4 febbraio alle ore 15.45 con telecronaca di Antonello Orlando e il commento tecnico di Patrizia Panico.

Le designazioni arbitraliBrescia-Pink Sport (Andrea Faccini di Parma), Tavagnacco-Sassuolo (Mirko Giuseppe Cimmarusti di Novara), Chievo Verona-Res Roma (Andrea Zanotti di Rimini), Fiorentina Women’s-Agsm Verona (Agostino De Santis di Campobasso), Juventus-Mozzanica (Simone Trevisan di Mestre), Ravenna-Empoli (Emanuele Tartarone di Frosinone).Domenica 4 febbraio alle ore 14.30 si gioca la 19^ giornata dei gironi A e C, la 16^ del B e D. Il turno si apre con un anticipo al sabato allo stesso orario, si tratta di Atletico Oristano-Sassari Torres. Tre i posticipi, alle 15.00 si disputa Lazio Women-Chieti, alle 16.00 Amicizia Lagaccio-Luserna e alle 16.45 Marcon-Fiammamonza. I cambi di campo tutti su manti in erba artificiale: Inter Milano-Padova si gioca al campo n^2 del centro sportivo di Sedriano (Mi), Imolese-Permac Vittorio Veneto al C.S “La Stalla” di Imola - erba naturale (Bo), Real Colombo-Apulia Trani al Trastevere Stadium di Roma, Catania-Grifone Gialloverde al “Torre del Grifo” di Mascalucia (Ct) e Virtus Partenope-Roma al “Paolo Borsellino” di Volla (Na).Amicizia Lagaccio-Luserna (Matteo Campagni di Firenze); Florentia-Ligorna (Valerio Bocchini di Roma 1); Lavagnese-Torino (Mirko Matera di Torino); Grifo Perugia-Arezzo (Silvio Torreggiani di Civitavecchia); Lucchese-Juventus Torino (Simone Battiato di Genova); Novese-Musiello Saluzzo (Luca Pileggi di Bergamo); Pisa-Molassana Boero (Davide Giacometti di Gubbio)Oristano-Sassari Torres (Fabio Cattaneo di Monza); Azalee-Como (Andrea Arnone di Empoli); Inter Milano-Padova (Riccardo Leotta di Acireale); Milan Ladies-Orobica (Daniele De Prato di Udine); Marcon-Fiammamonza (Stefano Grassi di Forlì); Real Meda-Caprera (Umberto Crainich di Conegliano).Trento Clarentia-Bologna (Domenico Massaria di Vibo Valentia); San Marino-Pro San Bonifacio (Abdulaye Diop di Treviglio); Mozzecane-Castelvecchio (Emanuele Damiani di Sondrio); Imolese-Vittorio Veneto (Ermal Bullari di Brescia); Brixen-Riccione (Mauro Stabile di Padova); Unterland Damen-Jesina (Andrè Scialla di Vicenza); Vicenza-La Saponeria (Davide Fera di Gallarate); Castelnuovo-Pordenone (Sebastian Petrov di Roma 1).Catania-Grifone Gialloverde (Stefania Genoveffa Signorelli di Paola); Latina-Roma Decimoquarto (Antonio Di Reda di Molfetta); Lazio-Chieti (Domenico Leone di Barletta); Napoli Dream Team-Nebrodi (Carlo Palumbo di Bari); Real Colombo-Apulia Trani (Loreno Maccarini di Arezzo); Virtus Partenope-Roma (Alessio De Vincentis di Taranto).