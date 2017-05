Calcio femminile: Play Out Serie A, Spareggio in B e anticipo Coppa Italia

Sabato e domenica 20 e 21 giugno si giocano tre partite

ROMA, 19 MAGGIO – La Fase regolare dei Campionati è terminata, rimangono gli ultimi due verdetti in A e B. La Coppa Italia è giunta ai Quarti di Finale.

Domani sabato 20 maggio alle ore 15.30 si gioca il Play Out in Serie A per evitare la retrocessione tra San Zaccaria e Como. La gara si gioca allo Stadio Massimo Soprani di Ravenna. Arbitra l’incontro il Sig. Dario Duzel della sezione di Castelfranco Veneto coadiuvato dagli assistenti Daniele Marras di Cesena e Judicael Hounga di Cesena. In caso di parità al termine dei 90’ si giocheranno i tempi supplementari, se persiste la parità rimane in Serie A il San Zaccaria per la miglior posizione in classifica al termine del campionato.Domenica 21 maggio alle ore 17.00 sul campo neutro del Centro Sportivo Degli Ulivi (Campo n^2 in erba artificiale) di Poggio degli Ulivi (Pe) si disputa lo spareggio per la promozione in Serie A tra Roma e Pink Bari. Dirige l’incontro il Sig. Valerio Crezzini della sezione di Siena. Gli assistenti arbitrali sono Umberto Nappi di Pescara e Giada Di Carlantonio di Teramo. In caso di parità al termine dei 90’ si giocheranno i supplementari, se persiste la parità saranno i rigori a determinare la squadra promossa in Serie A.Sempre domenica alle 15.30 al Campo Comunale di Cortina Sulla Strada del Vino (Bolzano) si disputa l’anticipo dei Quarti di Finale della Coppa Italia Unterland Damen-Empoli Ladies (Arbitro Andrea Calzavara di Varese). In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno i rigori a sancire la squadra qualificata per il turno successivo. Le altre tre partite dei Quarti si giocano mercoledì 24 maggio. Le semifinali si disputano mercoledì 31 maggio alle ore 16.00. La finale è in programma mercoledì 14 giugno alle ore 16.00 allo stadio “Gino Bozzi” di Firenze.