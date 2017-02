Calcio femminile, recuperi di Serie B e gare di Coppa Italia Sabato e domenica 25 e 26 febbraio tre recuperi di B e cinque match del 2^ turno di Coppa

ROMA, 24 FEBBRAIO – Con la Serie A e la B ferme per gli impegni delle varie nazionali questo fine settimana è dedicato alla Coppa Italia ed ai recuperi del campionato cadetto. Domenica 26 febbraio si disputano tre partite di B che andranno a completare la classifica dei rispettivi gironi (tranne il B). Alle 14.30 va in scena il recupero della 1^ di ritorno del girone D Lazio Women-Domina Neapolis, alle 15.00 quello della 13^ del B La Saponeria Unigross Pescara-Permac Vittorio Veneto (stadio “Zanni – E. D’Agostino di Pescara – erba artificiale) ed alle 17.00 il recupero della 2^ di ritorno del girone A Amicizia Lagaccio-Lucchese (stadio “Felice Ceravolo” di Genova – erba artificiale). Il 5 marzo con il recupero della 2^ di ritorno del girone B Gordige-Arezzo tutte le classifiche della B saranno completate.

Sabato e domenica si giocheranno cinque partite del 2^ turno di Coppa Italia organizzate in gare uniche. Se al termine dei 90’ il risultato rimane in parità saranno i calcio di rigore a decretare la squadra qualificata al 3^ turno. Sabato alle 13.00 si gioca Res Roma-Napoli Dream, alle 15.30 Tavagnacco-Padova ed alle 18.30 Real Meda-Azalee. Domenica 26 alle 14.30 si affrontano New Team Ferrara-Empoli Ladies al comunale Villanova di Denore che sarà il campo ufficiale della società estense fino alla fine del campionato. Alle 17.30 si chiude il turno di Coppa con Fimauto Valpolicella-Castelvecchio. Il 2^ turno di Coppa Italia si completerà il 5 marzo con Inter Milano-Vittorio Veneto (ore 15.00) e Pink Bari-Apulia Trani (ore 15.30). Sviluppandosi secondo tabellone tennistico, le squadre di Coppa già conoscono gli avversari in caso di passaggio del turno che si giocherà il 12 aprile.Amicizia Lagaccio-Lucchese (Daniele Pozzi di Roma 1)La Saponeria Unigross Pescara-Permac Vittorio Veneto (Dario Di Francesco di Ostia)Lazio Women-Domina Neapolis (Alessio Ferranti di Perugia)Real Meda-Azalee vs Brescia (Davide Santarossa di Pordenone)Tavagnacco-Padova (Silvia Gasperotti di Rovereto)Fimauto Valpolicella-Castelvecchio (Marco Paletta di Lodi)New Team Ferrara-Empoli Ladies (Giuseppe Mansueto di Verona)Res Roma-Napoli Dream Team (Stefania Menicucci di Lanciano)Chi ha giocato il turno successivo in casa giocherà quello successivo in trasferta e viceversa. In caso di concomitanza si effettuerà il sorteggio.Novese-Mozzanicavincente Real Meda-Azalee vs Bresciavincente Tavagnacco-Padova vs vincente Inter Milano-Permac Vittorio VenetoAGSM Verona vs vincente Fimauto Valpolicella-CastelvecchioUnterland Damen vs San Zaccaria (da sorteggiare la squadra che gioca in casa)vincente New Team Ferrara-Empoli Ladies vs ChietiFiorentina Women’s-Nebrodi (da sorteggiare la squadra che gioca in casa)vincente Res Roma-Napoli Dream Team vs vincente Pink Bari-Apulia Trani

F.I.G.C.