Calcio femminile: Serie B, i posticipi della 6^ giornata di ritorno dei gironi A e C

Domenica 25 febbraio alle 14.30

ROMA, 23 FEBBRAIO – Con i campionati fermi per gli impegni delle nazionali spazio ai posticipi della 6^ giornata di ritorno dei Gironi A e C le cui gare sono state giocate lo scorso 14 febbraio. Sabato 24 febbraio alle 17.30 scendono in campo Castelnuovo Women Soccer-Unterland (Arbitro Agostino De Santis di Campobasso). Domenica 25 febbraio alle 14.30 si giocano Lucchese-Musiello Saluzzo (Michele Cirio di Savona) e San Marino-Pordenone (Alessio Ferranti di Perugia). Grifo Perugia-Torino e Imolese-Pro San Bonifacio, in programma il 25 febbraio, sono state rinviate a data da destinarsi a causa del maltempo.

