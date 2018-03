Calcio femminile: Torna la Serie A

La 4^ di ritorno distribuita su tre giorni, da sabato a lunedì. La B tutta la domenica

ROMA, 9 MARZO – Dopo la bella prova della nazionale alla Cyprus Cup riprende la Serie A di calcio femminile con le partite della 4^ giornata di ritorno in formato spezzatino. Il turno si apre sabato 10 alle 14.30 con Pink Bari-Chievo. Alle 15.00 prendono il via Res Roma-Tavagnacco e Empoli Ladies-Atalanta. Quest’ultima sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e sul sito web ufficiale calciofemminile.lnd.it. Domenica 11 alle 14.30 si gioca Brescia-Fiorentina Women’s, alle 15.45 calcio d’inizio di Sassuolo-Ravenna che sarà trasmessa in diretta su RaiSport con la telecronaca di Antonello Orlando e il commento tecnico di Patrizia Panico. Il turno si chiude lunedì 12 marzo alle 20.00 con AGSM Verona-Juventus.

Le designazioni arbitraliPink Bari-Chievo (Oscar Ozzella di Benevento), Empoli Ladies-Atalanta (Agostino De Santis di Campobasso), Res Roma-Tavagnacco (Domenico Mirabella di Napoli), Brescia-Fiorentina Women’s (Martina Molinaro di Lamezia Terme), Sassuolo-Ravenna (Daljit Singh di Macerata), AGSM Verona-Juventus (Abdoulaye Diop di Treviglio).Domenica 11 marzo alle ore 15.00 si gioca l’8^ giornata di ritorno dei gironi A e C, la 6^ del B e D. Unica variazione d’orario Grifone Gialloverde-Nebrodi alle 13.30. Tre i cambi di campo: Arezzo-Ligorna si disputa al Villaggio Dante di Arezzo, Sassari Torres-Marcon al “Sau” di Usini (Ss) e Permac Vittorio Veneto-Riccione al comunale n^1 di Cappella Maggiore (Tv). Caprera-Milan Ladies è stata rinviata all’8 aprile.Le designazioni arbitraliArezzo - Ligorna (Emanuele Tartarone di Frosinone), Florentia - Musiello Saluzzo (Fabio Rosario Luongo di Napoli), Giovanile Lavagnese - Romagnano (Emanuele Ceriello di Chiari), Grifo Perugia - San Bernardo Luserna (Valerio Bocchini di Roma 1), Lucchese - Novese (Federico Spinetti di Albano Laziale), Molassana Boero - Torino (Matteo Franzoni di Lovere), Pisa Femminile - Juventus Torino (Thomas Bonci di Pesaro).Atletico Oristano - Azalee (Marco Marchioni di Rieti), Como - Inter Milano (Gianluca Delnotaro di Vco), Sassari Torres - Marcon (Stefano Peletti di Crema), Fiammamonza - Orobica (Riccardo Cannata di Collegno), Riozzese - Real Meda (Domenico Massaria di Vibo Valentia).Bologna - Castelvecchio (Simone Trevisan di Mestre), Clarentia - La Saponeria Unigross (Mauro Stabile di Padova), Federazione Sammarinese - Unterland Damen (Silvio Torreggiani di Civitavecchia), Fortitudo Mozzecane - Jesina (Francesco Fabello di Trento), Imolese - Graphistudio Pordenone (Davide Gandino di Alessandria), Permac Vittorio Veneto - Riccione (Daniele De Prato di Udine), Vicenza - Women Soccer Castelnuovo (Davide Fera di Gallarate).Chieti - Napoli Dream Team (Domenico Mallardi di Bari), Latina - Virtus Partenope (Valerio Pezzopane di L'aquila), Grifone Gialloverde - Nebrodi (Matteo Canci di Carrara), Roma - Real Colombo (Filippo Colaninno di Nola), Roma Xiv Decimoquarto - Catania (Niccolo' Fucci di Salerno), Salento Women Soccer - Lazio Women (Vincenzo Matera di Matera).