Calcio femminile, un recupero di Serie B e due gare di Coppa Italia. Domenica 5 marzo si completano il tabellone del 2^ turno di Coppa e la classifica del girone B

ROMA 3 MARZO – Con i campionati fermi per gli impegni delle Nazionali, la maggiore alla Cyprus Cup e l’Under 19 al torneo La Manga, domenica 5 marzo si completa la classifica del girone B del campionato cadetto e la lista delle qualificate al 3^ turno della Coppa Italia.

Domenica 5 marzo alle ore 14.30 si gioca il recupero della 2^ giornata di ritorno del girone B Gordige-Arezzo. Sempre il 5 marzo si disputano le ultime due partite del 2^ turno della Coppa Italia. Alle 15.00 sul campo Quinto Romano di Milano si affrontano Inter Milano e Permac Vittorio Veneto, alle 15.30 il match Pink Bari-Apulia Trani. In caso di parità al termine dei 90’ saranno i rigori a decretare la squadra vincente.



Designazioni arbitrali

SERIE B

Girone B

Gordige-Arezzo (Arbitro Daniele Cannata di Faenza)



COPPA ITALIA

2^ turno

Inter Milano-Permac Vittorio Veneto (Niccolò Turrini di Firenze)

Pink Bari-Apulia Trani (Domenico Castellone di Napoli)

Accoppiamenti 3^ turno (12 aprile)

Chi ha giocato il turno precedente in casa disputerà quello successivo in trasferta e viceversa. In caso di concomitanza si effettuerà il sorteggio.

Novese-Mozzanica

Azalee vs Brescia

Tavagnacco vs vincente Inter Milano-Permac Vittorio Veneto

AGSM Verona vs Fimauto Valpolicella

Unterland Damen vs San Zaccaria (da sorteggiare la squadra che gioca in casa)

Empoli Ladies vs Chieti (da sorteggiare la squadra che gioca in casa)

Fiorentina Women’s-Nebrodi (da sorteggiare la squadra che gioca in casa)

Res Roma vs vincente Pink Bari-Apulia Trani







