Calcio: Gattuso, meglio coltellata che subire gol cosi’. Tecnico Milan "una beffa, dobbiamo capire cosa è successo"

BENEVENTO, 3 DICEMBRE - "Fa male, era meglio una coltellata di questo gol. E' stata una beffa, non mi sarei mai aspettato di subirlo al 94', dal portiere avversario". Rino Gattuto, a Sky Sport, è molto abbattuto dopo il 2-2 con il Benevento, all'esordio sulla panchina del Milan. Ma ai suoi non fa rimproveri: "Devo solo ringraziare i ragazzi per come hanno lavorato durante la settimana. In questo momento bisogna capire cosa è successo. Ho visto che erano molto abbattuti.

Siamo il Milan e dobbiamo fare di più perché così non basta".Brignoli 8, Letizia 6, Djimsiti 5,5, Costa 5, Di Chiara 5,5 (35 'st Gyamnfi sv), Cataldi 6, Chibsah 5, Memushaj 5,5 (dal 35' st Coda 6), Parigini 6,5 (22 st Brignola 5,5), Puscas 7, D'Alessandro 6,5 (1 Belec, 4 Del Pinto, 14 Viola, 23 Venuti, 24 Kanoute, 87 Lombardi, 88 Antei, 95 Gravillon). All. De Zerbi

Milan (3-4-3): Donnarumma 6, Musacchio 5,5, Bonucci 5,5, Romagnoli 5, Borini 5 (dal 14' st Abate 6), Montolivo 6 (27' st Biglia 5,5), Kessié 6, Rodriguez 5,5, Suso 6 (41' st Zapata sv), Kalinic 7, Bonaventura 7 (90 Donnarumma A., 2 Calabria, 9 Andrè Silva, 15 Gomez, 17 Zapata, 29 Paletta, 31 Antonelli, 63 Cutrone, 73 Locatelli). All. Gattuso



Arbitro: Mariani di Aprilia



Reti: 37' pt Bonaventura, 5' st Puscas, 12' st Kalinic, 95'

Brignoli

Ammoniti: Romagnoli per comportamento non regolamentare,

Cataldi, Rodrguez e Di Chiara per gioco scorretto, Zapata comp.,

D'Alessandro per gioco scorretto. Non regolamentare, Abate per

gioco scorretto.

Calci d'angolo: 4-3 per il Benevento Var: 0



Note: al 30' espulso Romagnoli per somma di ammonizioni

Spettatori: 15.710 di cui 7.497 paganti

I GOL

37' pt: su un colpo di testa di Kalinic, Djimsiti salva sulla

linea ma finisce per servire Bonaventura che in tuffo di testa

mette in rete 5' st: gran botta da fuori di Letizia, Donnarumma respinge ma sui piedi di Puscas che ribatte in rete

12' st: traversone dalla sinistra di Bonaventura, in area svetta Kalinic che di testa insacca 95': punizione dalla sinistra di Cataldi, stacco imperioso del portiere Brignoli che nel disperato assedio finale trafigge il collega Donnarumma e regala il pari al Benevento.