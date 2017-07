Calcio, Gdf nella sede del Palermo per perquisizioni. Nel mirino il presidente Zamparini

PALERMO, 7 LUGLIO - La Guardia di Finanza di Palermo si trova nella sede della squadra siciliana di calcio per effettuare delle perquisizioni in merito ad un’inchiesta che vedrebbe coinvolto il presidente Zamparini. Si ipotizzano i reati di falso in bilancio, appropriazione indebita, riciclaggio ed autoriciclaggio.

Secondo quanto si apprende, perquisizioni avrebbero riguardato gli uffici del Gruppo Zamparini e l’abitazione del presidente. Una decina di militari avrebbero così messo piede al Renzo Barbera, sede sociale della squadra palermitana. I militari stanno provvedendo all’acquisizione di atti e documenti.

Il debito del Palermo calcio ammonterebbe attorno ai 40 milioni di euro. Lo aveva svelato lo stesso presidente Zamparini, mettendo in risalto le difficoltà economiche della società: «Una decina di questi milioni di debiti sono con Unicredit e Banca Nuova, una ventina di procuratori, e circa 6-7 milioni di contenzioso con l’Agenzia delle entrate». Il debito con l’Amministrazione finanziaria, pari a 1,8 milioni di euro, sarebbe stato in parte saldato con rateizzazioni per circa la metà. Non è nota al momento la notizia di un accordo sul pagamento del debito in merito alla parte restante.

Negli scorsi mesi, Riscossione Sicilia aveva effettuato un pignoramento pari a 200 mila euro nei conti del Palermo, risalenti alla gestione Sensi. Quanto alle diatribe con i procuratori, il presidente del Palermo, che ha rifiutato un’offerta da venti milioni per la cessione del club, avrebbe aperto dei contenziosi per la risoluzione delle controversie.

foto da: eurofantasyleague.com

Cosimo Cataleta